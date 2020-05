Cloud ERP im Einsatz bei ProGlove

ProGlove agiert und reagiert dank der intelligenter Cloud-ERP-Lösung schneller und effizienter.

Die schnell wachsende Innovationsschmiede ProGlove produziert die leichtesten, kleinsten und schnellsten Scanner der Welt. Der eigene Anspruch: Den Mensch als Erfolgsfaktor in der Industrie 4.0 stärken ? ihre Industrie-Wearables machen den Werker effizienter, integrierter und stärker. Um nicht nur Kunden, sondern auch die eigenen Mitarbeiter durch innovative und intelligente Technologie zu unterstützen und interne Prozesse effizienter zu gestalten, hat ProGlove seine ERP-Landschaft auf neue Beine gestellt ? oder vielmehr ?in die Cloud geschoben?. Über die Entscheidung für SAP Business ByDesign und das erfolgreiche Projekt berichtet Simon Stepper, Head of Data & Business Performance Management, im gemeinsamen Webinar mit Projektpartner und SAP Gold Partner MEHRWERK aus Karlsruhe.

Interessenten/innen können sich hier kostenfrei zum Live Webinar registrieren.

Als führendes Bindeglied zwischen Fachbereich und IT bietet MEHRWERK professionelle Lösungen und Beratung zur softwarebasierten Geschäftsprozessoptimierung auf Basis marktführender Standardsoftware-Komponenten. Durch den modularen Aufbau werden in kürzester Projektlaufzeit individuelle Lösungen in den Bereichen Business Intelligence & Process Mining, Supply Chain Management und SAP? Cloud implementiert, sodass ein Return-on-Invest in Monaten anstelle von Jahren erreicht wird.