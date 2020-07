Cloud-Office.center absolviert erfolgreich wichtige Zertifizierungen zum Verkauf von Cloud-Produkten

Das Cloud-Office.center, Kunde des ERP-Hero, der Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware, hat erfolgreich wichtige Zertifikationen erhalten, die Kompetenz im Umgang und der Implementierung der Cloud-Telefonanlage 3CX und der myfactory Cloud ERP Software nachweisen.

Ausbildung und Weiterbildung ist im ERP-Umfeld wichtig und notwendig. Das Cloud-Office.center bleibt bei seinen Kernprodukten stets up-to-date.

?Wenn wir Cloud-Produkte verkaufen, dann müssen wir uns damit auch auskennen. Das beste Mittel dies unter Beweis zu stellen sind Hersteller-Zertifizierungen, wie Sie auch das 3CX anbietet.?, so Verena Guter, verantwortlich für Sales beim Cloud-Office.center

In einem 3-stufigen Modell bietet 3CX die Qualifizierung ihrer Partner an. Stufe 1, das Basic-Level ist erreicht, weitere Stufen werden folgen.

Auch die Zertifizierung zum myfactory-Partner hat das Cloud-Office.center erfolgreich abgeschlossen. Es ist eine Bestätigung, dass Partner das Produkt sehr gut kennen, ihre Kunden kompetent beraten können und mit der Einführung der myfactory Cloud-ERP Software vertraut sind.

?ERP-Software gehört zu den erklärungsbedürftigen Produkten auf dem Software-Markt. Die Zertifizierungsprüfung war kein Zucker schlecken, die Fragen gehen teilweise tief in die Materie. Nach dem Bestehen kann man zu Recht sagen, dass man sich mit der Software auskennt?, so Andrea Fritz, myfactory-Experten im Cloud-Office.center-Team.

Über das Cloud-Office.center:

Das Cloud-Office.center ist der Cloud-Brand des Quality-IT-Teams (part of mwbsc GmbH). Wir haben uns zur Aufgabe gemacht die Geschäftsprozesse unserer Kunde bei der Software-Auswahl in den Mittelpunkt zu rücken. Für die Lösung dieser Herausforderung nutzen wir unser Wissen und setzen die passende Software-Lösung ein. Unsere Entscheidungen in der ERP-Beratung basieren auf dem Prinzip ZUHÖHREN + VERSTEHEN. Erst wenn wir mit allen relevanten Informationen vertraut sind, beraten wir Sie und entscheiden mit Ihnen was Sie wirklich voranbringt. Als Quality-IT-Team haben wir über viele Jahre unsere Erfahrungen mit der Digitalisierung von Unternehmen gemacht und können diese nun Dank der Cloud noch günstiger anbieten. Unser Cloud-Office.center ist das 100% digitale Systemhaus aus der Cloud. Das Cloud-Office.center sieht sich als 100%iges digitales Systemhaus und liefert nur digitale Produkte aus der Cloud. Wir erweitern unser Produktauswahl mit Bedacht und achten auf die Integrationsfähigkeit untereinander. Nur aufeinander abgestimmte Cloud-Produkte ermöglichen weiterhin unsere Prämisse: Die Optimierung der Geschäftsprozesse unserer Kunden. Zu unseren Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen wie die NUBIUS Group Präzisionswerkzeuge GmbH, MEKRUPHY GmbH Naturwissenschaftliche Experimentiergeräte oder Auer Baustoffe GmbH & Co. KG.

Der ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware, ist ein Angebot der mwbsc GmbH. Der ERP-Hero hat über 970 Content-Partner im Bereich PR/Kommunikation, Marketing & Vertrieb. Unsere Content-Partner sind bekannte Software-Hersteller & -Anbieter, die sich auf die Herstellung und Vertrieb von Unternehmenssoftware (ERP, CRM & Co.) und dazugehörigen Dienstleistungen spezialisiert haben. Zu unseren aktivsten Kunden gehören pro ALPHA Business Solutions GmbH, GUS Deutschland GmbH, myfactory International GmbH, SD Worx GmbH und Sybit GmbH.