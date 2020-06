Cloud-Office.center beauftragt ERP-Hero mit Vermarktung

Der ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware, freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Cloud-Office.center. Der ERP-Hero wird den Experten für Cloud Software künftigt bei der Vermarktung unterstützen.

Das Cloud Office Center ist das 100% digitale Systemhaus aus der Cloud. Es bietet nur untereinander kompatible und 100% Cloud-basierte Produkte an. Für die Führung des Corporate-Blogs und Unterstützung bei der Vermarktung der Cloud-Produkte beauftragt das Unternehmen den ERP-Hero. Der ERP-Hero freut sich auf die kommende Zusammenarbeit mit Cloud Office Center.

Die Cloud verändert bereits seit Jahren das private und berufliche Leben. Immer mehr Hersteller bieten Cloud-Optionen und stellen Software as a Service zu Verfügung. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen können davon profitieren.

Das Quality-IT-Team hat über viele Jahre Erfahrungen mit der Digitalisierung von Unternehmen gemacht und kann diese nun Dank der Cloud noch günstiger anbieten. Das Cloud Office Center ist die Antwort auf alle EAS-Cloud-Fragen.

Die Produktauswahl konzentriert sich zu 100% auf Cloud-Produkte. Im Moment bietet das Cloud-Office.center für folgende Bereiche entsprechende Software an:

ERP-Software: myfactory Cloud ERP

Marketing-Software: Hubspot

Software für Unified Communications (UCC): 3CX ? Cloud -Telefonanlage

Abgerundet wird das Angebot durch passende Dienstleistungen:

Einkaufsberatung für Cloud-Software

Cloud-Administration

Managed Cloud Service in der QITT-Cloud, basierend auf MS Azure

Das Cloud-Office.center sieht sich als Digitalisierungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen und hilft Unternehmen bei der Digitalisierung. Konkret unterstützt das Team bei:

Optimierungen von Geschäftsprozessen, basierend auf dem myfactory Cloud ERP

Automatisierungen des (Online-)Marketing, mit Hilfe von Hubspot

Ausbau digitaler Potenziale eines Unternehmens im Internet, mittels WordPress

Digitalisierung von Produkten durch Entwicklung von cloud-basierten Individuallösungen

Aufbau einer EAS-Architektur zur Förderung des digitalen Erfolgs eines Unternehmens

Sie haben Fragen zu den Angeboten vom Cloud-Office.center? Nehmen Sie hier Kontakt auf ?

Über das Cloud Office Center:?

Das Cloud Office Center ist der Cloud-Brand des Quality-IT-Teams (part of mwbsc GmbH). Wir haben uns zur Aufgabe gemacht die Geschäftsprozesse unserer Kunde bei der Software-Auswahl in den Mittelpunkt zu rücken. Für die Lösung dieser Herausforderung nutzen wir unser Wissen und setzen die passende Software-Lösung ein. Unsere Entscheidungen in der ERP-Beratung basieren auf dem Prinzip ZUHÖHREN + VERSTEHEN. Erst wenn wir mit allen relevanten Informationen vertraut sind, beraten wir Sie und entscheiden mit Ihnen was Sie wirklich voranbringt. Als Quality-IT-Team haben wir über viele Jahre unsere Erfahrungen mit der Digitalisierung von Unternehmen gemacht und können diese nun Dank der Cloud noch günstiger anbieten. Unser Cloud Office Center ist das 100% digitale Systemhaus aus der Cloud. Das Cloud Office Center sieht sich als 100%iges digitales Systemhaus und liefert nur digitale Produkte aus der Cloud. Wir erweitern unser Produktauswahl mit Bedacht und achten auf die Integrationsfähigkeit untereinander. Nur aufeinander abgestimmte Cloud-Produkte ermöglichen weiterhin unsere Prämisse: Die Optimierung der Geschäftsprozesse unserer Kunden. Zu unseren Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen wie die NUBIUS Group Präzisionswerkzeuge GmbH, MEKRUPHY GmbH Naturwissenschaftliche Experimentiergeräte oder Auer Baustoffe GmbH & Co. KG.

Der ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware, ist ein Angebot der mwbsc GmbH. Der ERP-Hero hat über 970 Content-Partner im Bereich PR/Kommunikation, Marketing & Vertrieb. Unsere Content-Partner sind bekannte Software-Hersteller & -Anbieter, die sich auf die Herstellung und Vertrieb von Unternehmenssoftware (ERP, CRM & Co.) und dazugehörigen Dienstleistungen spezialisiert haben. Zu unseren aktivsten Kunden gehören Cloud-Office.center, pro ALPHA Business Solutions GmbH, GUS Deutschland GmbH, myfactory International GmbH, SD Worx GmbH und Sybit GmbH.