Cloud PBX: Was ist das?

Eine moderne Telefonanlage, die auf Basis einer Verbindung zum Internet funktioniert, wird als Cloud PBX bezeichnet. Um die Funktionen der Anlage abzurufen, müssen die Dienste des Providers über ein Rechenzentrum bereitgestellt werden. So kann im Gegenzug im Unternehmen selbst auf eine stationäre TK Anlage mit Verkabelungen und entsprechender Hardware verzichtet werden.

Jegliche Leistungen und Funktionen einer CLOUD-PBX-Telefonanlage werden als Cloud-Service bereitgestellt, also in Form von Software-as-a-Service. Bei PBX handelt es sich um die Abkürzung für Private Branch Exchange, also die Bezeichnung für eine Telefonanlage.

Welche Vorteile für Unternehmen durch die Nutzung einer PBX-Telefonanlage bestehen und welche Funktionen geboten werden, die den Geschäftsalltag maßgeblich erleichtern, erklärt der folgende Artikel.

Die Vorteile einer PBX-Telefonanlage

Eine Cloud PBX bietet zahlreiche Vorteile. Einen besonders wichtigen Faktor stellt zum Beispiel die Kosteneffizienz dar. Schließlich müssen keine Kosten mehr für teure Hardware und eine entsprechende Wartung aufgebracht werden.

Auch aus Gründen der hohen Flexibilität setzen immer mehr Unternehmen auf die Cloud-Anlage. Neue Arbeitsplätze und Filialen können ohne großen Aufwand in die Telefonanlage eingefügt werden. Die TK Anlage des Unternehmens kann so mit der Cloud Telefonie stetig wachsen und überzeugt durch praktische Flexibilität.

Auch neue Funktionen können bei Bedarf bestellt oder Funktionen, die nicht mehr benötigt werden, abbestellt werden. Der Arbeitsablauf kann durch die große Vielfalt an Funktionen stark optimiert werden. Die virtuelle Telefonanlage ist also äußerst anpassungsfähig und flexibel, wodurch entscheidende Vorteile entstehen. Auch darf die Möglichkeit zur bedarfsgerechten Nutzung nicht vernachlässigt werden. Eine Abstimmung der Cloud PBX auf das individuelle Nutzerverhalten ist so zu jeder Zeit möglich.

Warum sollten Unternehmen auf die Cloud PBX umsteigen?

Die Cloud PBX bietet für jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche oder der Firmengröße, die passende Kommunikationslösung. Müssen neue Mitarbeiter oder Nebenstellen integriert werden, wird durch die Telefonanlage die höchstmögliche Flexibilität geboten. Durch die Standortunabhängigkeit ist es ebenfalls problemlos möglich, Mitarbeiter aus dem Home Office oder dem Außendienst einzubinden.

Doch auch das Potential hinsichtlich der Kostenersparnis ist für alle Unternehmen interessant. Läuft der alte Mietvertrag für die bisher genutzte TK Anlage aus, sollten daher stets die Vorteile der Cloud PBX abgewogen werden. So können die täglichen Arbeitsabläufe unkompliziert und nachhaltig optimiert werden.

Von der Technik der IP Telefonie profitieren dabei vor allem kleinere und mittlere Firmen in höchstem Maße, schließlich stehen in ihrer Unternehmensplanung niedrige Kosten bei höchster Flexibilität häufig im Fokus. Auch die Handhabung der Cloud PBX ist überaus einfach und unkompliziert, sodass keine lange Einarbeitungszeit für die Mitarbeiter einkalkuliert werden muss.

Die Funktionen der Cloud PBX

Telefonanlagen, die auf einer Cloud basieren, überzeugen durch ihre umfangreichen Funktionen. Zu den besonders nützlichen Anwendungen zählen zum Beispiel kalenderbasierte Rufumleitungen oder ein professionelles Management der Anrufe über den PC. Auch sorgt eine Vielzahl von Funktionen dafür, die generelle Erreichbarkeit zu verbessern und die Kommunikation der internen Teams zu optimieren.

Ob Application Sharing, Instant Messaging, Outlook-Unterstützung oder Konferenzfunktionen – die PBX Cloud kann den Arbeitsalltag in Unternehmen in hohem Maße erleichtern. Mithilfe des SIP Trunkings ist es außerdem möglich, neue Sprachkanäle flexibel zu erweitern, sodass mehrere Endgeräte eine einzige Durchwahl erhalten können.