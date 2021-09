„Cloud PC“ reduziert Kosten und erhöht den Datenschutz

Inzwischen bestehen keine Zweifel: Für einen Großteil der Arbeitnehmer wird der hybride Arbeitsplatz – eine Kombination aus Heimarbeit und Büropräsenz – die neue Normalität im Arbeitsleben. Eine Entwicklung, die nicht nur ein Umdenken und eine neue „Arbeitskultur“ erfordert, sondern aufgrund der damit einhergehenden Digitalisierung auch neue IT-Infrastrukturkonzepte.

Dass der durch Corona ausgelöste Trend zum Homeoffice, wohl unumkehrbar ist, unterstreicht eine aktuelle Studie der Universität Bamberg. Demnach gab fast ein Drittel repräsentativ befragter Jobsuchender an, dass sie ohne die Möglichkeit zur Heimarbeit ein Stellenangebot ablehnen würden. Bei den jüngeren Bewerbern, betrug dieser Wert sogar fast 40 Prozent. Um im Konkurrenzkampf um die besten Fachkräfte nicht das Nachsehen zu haben, sind Unternehmen deshalb gefordert, die vielfältigen Optionen, die ihnen moderne IT-Architekturen eröffnen, konsequent zu nutzen.

Mit dem neuen Cloud PC – powered by Microsoft, stellt united hoster seinen Kunden einen weiteren Baustein für die innovative Gestaltung zukunftsorientierter Hybridarbeitsplätze zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Cloudservice, der es Unternehmen möglich macht, einen personalisierten PC-Arbeitsplatz – inklusive Windows-Betriebssystem, Anwendungen, Daten und Desktop-Einstellungen – komplett in die Cloud zu verlagern. Der jeweilige PC-Nutzer kann jederzeit und überall auf „seinen“ PC zugreifen, die Windows-Umgebung streamen und in der gewohnten Art und Weise seiner Tätigkeit nachgehen.

Der Zugriff erfolgt Browser-basiert und ist dadurch – einfach und komfortabel – von jedem beliebigen Endgerät (Notebooks, Tablets und Smartphones) mit jedem beliebigen Betriebssystem (Windows, Linux, Mac, iOS, Android) möglich.

Die häufig sicherheitskritischen Unternehmensdaten werden nicht auf den Endgeräten, sondern in der vielfach gesicherten united hoster Cloud gespeichert. Der Zugriff auf den Cloud-PC erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Des Weiteren bietet united hoster eine optional automatische Datensicherung an, die in den Cloud-PC integriert ist. Um den Anwendern ein maßgeschneidertes Arbeiten zu ermöglichen, bietet united hoster vier vorkonfigurierten Cloud-PCs unterschiedlicher Leistungsklassen an: Basic, Standard, Premium und Enterprise. Diese Varianten unterscheiden sich in der Anzahl ihrer CPU-Kerne, sowie der Größe des Hauptspeichers und der SSD-Festplattenkapazität.

Über das Kundenportal von united hoster können Unternehmen ihre Cloud-PCs eigenständig, rund um die Uhr und von überall aus einrichten, verwalten und skalieren. Betreiben Unternehmen mehrere Cloud-PCs und möchten gemeinsam genutzte Daten zentral ablegen, wie es beispielsweise für Projektteams erforderlich sein kann, bietet united hoster mit seinem Angebot an leistungsstarken Terminal-Servern einen zusätzlichen hilfreichen IT-Infrastrukturbaustein.

Auf diese Weise gewährleistet der Cloud-PC ein gleichermaßen sicheres wie produktives Arbeiten, entlastet die interne IT bei der technischen Betreuung komplexer Homeoffice Szenarien und unterstützt auf höchst zuverlässige Art die Anforderungen einer zunehmend hybriden Arbeitswelt. Abrundend erfolgt die Datenverarbeitung und Datenhaltung DSGVO konform in unserem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland.

Stellen sie die Weichen für die „neue Normalität“ im Arbeitsleben, bleiben sie wettbewerbsfähig und nutzen sie die Chancen, die innovative IT-Konzepte ihrem Unternehmen eröffnen. Unsere erfahrenen Experten beraten Sie gerne.

