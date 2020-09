Cloud4C ernennt Paresh Shetty zum Vertriebsdirektor

– Er wird die Führungsspitze übernehmen, um das Unternehmenswachstum weltweit umzusetzen

Der weltweit führende Anbieter von Cloud Managed Services, Cloud4C, hat die Ernennung von Paresh Shetty zum Vertriebschef des Unternehmens bekannt gegeben. Er wird die Führungsspitze übernehmen, um das Wachstum umzuwandeln und den weltweiten Vertrieb für Cloud- sowie Colocation-Service zu leiten, da der Konzern plant, seine geografische Präsenz in achtzig Ländern zu stärken.

Paresh Shetty verfügt über zweieinhalb Jahrzehnte reichhaltiger Erfahrung auf dem Gebiet des schnellen und profitablen Wachstums von Unternehmen. Sein strategischer Fokus auf Kunden und Wachstum wird dabei helfen, den Cloud4C-Marktanteils in Indien und auch auf globaler Ebene in den jeweiligen Geschäftssegmenten auszubauen, mittels Technologiepartnerschaften, Allianzen und Kooperationen.

Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von Cloud4C, fügte hinzu: “Da wir auch weiterhin unser Ziel in die Gesamtkultur und die globale Wachstumsstrategie integrieren, freue ich mich sehr, Paresh in der Cloud4C-Familie zu begrüßen. Als vielseitiger, dynamischer, weitsichtiger und wandelnder Manager hat er Unternehmen zu großen Erfolgen geführt. Ich bin davon überzeugt, dass seine umfangreiche Branchenkenntnis und seine visionäre Mentalität das Wachstum bei Cloud4C lenken werden. Mit Paresh haben wir nicht nur eine auf Wachstum ausgerichtete Führungspersönlichkeit, sondern auch einen sympathischen Menschen, der seinen Kunden und Mitarbeitern große Empathie entgegenbringt – eine wichtige Führungseigenschaft, die unsere Unternehmenszukunft entscheidend mitbestimmen wird.”

“Ich freue mich auf meinen Start bei Cloud4C, einem der am schnellsten expandierenden Cloud-Unternehmen der Welt. Im Laufe meiner beruflichen Laufbahn habe ich an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie gearbeitet, um das Wachstum voranzutreiben und die Wertschöpfung für Stakeholder zu steigern. Bei Cloud4C werde ich die Fortsetzung der großen Tradition des Unternehmens anstreben, bei dem Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, unter der dynamischen Führung des Vorstands die Kraft der Technologie zu nutzen, um die CIOs, die Entscheidungsträger im IT-Bereich sowie die Kunden zu stärken, die wir global bedienen”, so Paresh Shetty, Vertriebsdirektor.

Paresh Shetty kommt von Vodafone Idea zu Cloud4C. Dort leitete er als Vorsitzender die Geschäftsbereiche, die Lösungen für Unternehmen, Regierungen, Mobilitätsdienste und Software umfassten. Seine herausragende Karriere umfasst verschiedene Führungspositionen in unterschiedlichen indischen und global agierenden multinationalen Unternehmen wie HP, Xerox und L&T.

Über Cloud4C

Cloud4C ist der weltweit führende Anbieter von Cloud Managed Services und betreut 4.000 Kunden an 50 Standorten in 25 Ländern, einschließlich 60 multinationalen Unternehmen der Fortune-500-Liste. Das Unternehmen bietet Cloud-Services (öffentlich, privat, hybrid), Community-Cloud-Services (Banking-Community-Cloud, SAP Community-Cloud), Cloud-Migration auf Hyperscale-Systeme wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, End-to-End Cloud Managed Services, Notfallwiederherstellungsdienste und Managed Security Services. Ebenso unterstützt es Firmen bei der Einhaltung der strengen Datenhoheitsgesetze in den jeweiligen Ländern.

Das Unternehmen plant, in den nächsten 36 bis 48 Monaten seine geografische Ausdehnung weltweit auf 80 Länder und 160 Standorte zu erweitern.

