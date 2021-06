Cloudinary führt SAP Commerce Cloud-Erweiterung zur Verbesserung des Online-Einkaufserlebnisses ein

Cloudinary, die Media-Experience-Plattform für viele der weltweit führenden Marken, gab heute die Zertifizierung seiner neuen SAP? Commerce Cloud Extension bekannt. Die Erweiterung für die Verwaltung, Umwandlung, Optimierung und Bereitstellung von Bildern und Videos in großem Umfang macht es Marken, die SAP Commerce Cloud nutzen, leicht, immersive, In-Store-ähnliche Einkaufserlebnisse zu schaffen. Die Erweiterung ist vollständig in das Backoffice von SAP Commerce integriert, sodass Anwender, die mit dieser Umgebung vertraut sind, sofort loslegen können. Die Erweiterung ist derzeit über Cloudinary und später im Sommer dann auch über den SAP Store erhältlich.

Cloudinary bietet eine Vielzahl von Funktionen für Marken, die durch personalisierte, ansprechende und schnelle visuelle Inhalte ihre Konversionsraten verbessern möchten. Mit der neuen Erweiterung können Nutzer der SAP Commerce Cloud Produktbilder und -videos auf ihrer Website und mobilen App einfach umwandeln und optimieren und sicherstellen, dass sie auf verschiedenen Geräten und Browsern korrekt angezeigt werden. Dank der umfangreichen APIs von Cloudinary können Unternehmen Workflows zur Verwaltung von Bildern und Videos für jede Plattform und jedes Gerät in großem Umfang automatisieren und so Zeit und Ressourcen sparen. Darüber hinaus werden Bilder und Videos an einem einzigen Ort gespeichert und verwaltet und im optimalen Format und in optimaler Qualität über moderne Content Delivery Networks (CDNs) ausgeliefert.

Cloudinarys SAP Commerce Cloud Extension ermöglicht Marken:

– Verbesserte Konversionsraten durch schnelle, elegante digitale Storefronts: Produkte lassen sich mit markengerechten, responsiven Bild- und Videogalerien präsentieren, die für schnelles Laden optimiert sind, um die Konversionsraten auf Produktseiten zu steigern. Marken können das Aussehen ihrer Produktgalerien steuern, indem sie Attribute wie Farben, Karussellplatzierung und Zoomverhalten festlegen.

– Gesteigertes Engagement durch interaktive Einkaufserlebnisse. Bilder, Videos und 360-Grad-Aufnahmen sorgen für Interaktion. Marken können die Prozesse für eine optimierte und reaktionsfähige Darstellung der visuellen Assets auf jedem Bildschirmformat automatisieren.

– Automatisierten Veröffentlichungsprozess vom Fotoshoot bis zur Veröffentlichung im Web: Mithilfe der dynamischen Transformationen von Cloudinary lassen sich automatisch mehrere Versionen von Bildern und Videos für den Online-Shop erstellen. Unterschiedliche Varianten können einfach für die Homepage, Produktauflistungen, Produktdetailseiten, Produktgalerien und verschiedene Marketingkanäle generiert werden, ohne Verzögerungen oder Abhängigkeiten durch andere Abteilungen.

?E-Commerce-Marken konkurrieren in einer zunehmend visuellen Wirtschaft?, sagt Gary Ballabio, Vice President, Technology Partnerships bei Cloudinary. ?Um diesen Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu sein, haben wir unsere Bemühungen verdoppelt, neue Innovationen und Partnerintegrationen wie die SAP Commerce Cloud Extension einzuführen, um einem globalen Online-Publikum einzigartige, visuelle Erlebnisse zu bieten. Mit der Einführung von Googles neuen Core Web Vitals UX-Metriken besteht für Marken die Dringlichkeit, ihre visuellen Assets zu optimieren. Ohne Automatisierung ist das weder im großen Umfang noch mit der notwendigen Geschwindigkeit möglich und Händler verpassen wertvolle Gelegenheiten, Kundenengagement und Konversionsraten zu steigern.?

Über Cloudinary

Es ist die Mission von Cloudinary, durch das Ausschöpfen des Potenzials ihrer Media-Assets Unternehmen in die Lage zu versetzen, inspirierende und verbindende visuelle Erlebnisse zu bieten. Mit mehr als 50 Milliarden verwalteten Assets und 7.500 Kunden weltweit ist Cloudinary der Industriestandard für Entwickler, Kreative und Vermarkter, die Fotos und Videos hochladen, speichern, umwandeln, verwalten und bereitstellen möchten. Führende Marken wie Atlassian, Bleacher Report, Bombas, Grubhub, Hinge, NBC, Mediavine, Peloton, Petco und Under Armour sehen in der Nutzung von Cloudinary einen erheblichen geschäftlichen Nutzen, einschließlich einer schnelleren Produkteinführungszeit, einer höheren Benutzerzufriedenheit, einem stärkeren Engagement und einer höheren Konversion. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudinary.com.?