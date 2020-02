?CO2-Verbesserung mit unserem Rechenzentrum, gerne. Darf es vielleicht noch etwas Efficiency zum gleichen Preis sein-?

Die Diskussion um die CO2-Verbesserung und energieeffiziente Rechenzentren ist gut, war jedoch bisher eher wirtschaftlicher Natur. wusys solutions erweitert diesen Gedanken und baut sein Angebot in seinem hoch effizienten Rechenzentrum um das ?Efficiency Rack? aus. Damit wird der IT-Dienstleister der steigenden Nachfrage gerecht, den IT-Betrieb nicht nur wirtschaftlich zu gestalten, sondern auch möglichst nachhaltig ökologisch.

Das wusys solutions ?Efficiency Rack? ist speziell für mittelständische Unternehmen geschaffen, die einfach, schnell, sicher und wirtschaftlich ihre IT im Colocation-Betrieb realisieren wollen. Das Paket besteht aus einem fertig eingerüsteten Rack (erweiterbar) im wusys solutions AS71 Rechenzentrum in Frankfurt, inklusive Internetanbindung, Kühlung und physischer Sicherheit. Im Bundle hinzu kommt die Möglichkeit der Versorgung mit 100-prozentigem Ökostrom, was als separate Option auch früher schon möglich war. Im Bundle profitieren Kunden von der optimierten Kostenstruktur. Dabei sind die Stromkosten für das ?Efficiency Rack? des Kunden auf nahezu gleichem Level wie bei Strom aus fossilen Energieträgern oder Atomkraft ? kombiniert mit einem festen und damit kalkulierten PUE Wert.

?Energieeffizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit ist in einem modernen Rechenzentrum Pflicht. Viele Unternehmensrechenzentren oder auch Rechnerräume können dies nicht bieten, da sie nie so geplant wurden und auch nicht über die Anbindung verfügen. Die Kür besteht darin, Kunden Alternativen anzubieten, die den ?Carbon Footprint? einbeziehen, und dies nicht nur für Konzerne, sondern auch für den Mittelstand. Es ist bei der guten Versorgung an ökologisch erzeugtem Strom kaum noch nachzuvollziehen, weshalb ausgerechnet der stromintensive Rechenzentrumsbetrieb nicht auch aktiv auf Ökostrom setzen sollte. Genau aus diesem Grund haben wir das Paket ?Efficiency Rack? geschnürt. Für den Kunden ist es genauso einfach, sicher, effizient und wirtschaftlich wie zuvor, nur dass er jetzt seine IT aktiv ökologischer betreibt?, erklärt Gunter Papenberg, Geschäftsführer der wusys solutions GmbH.

Mit über 25 Jahren Erfahrung begleitet wusys solutions mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Digitalisierung eines Unternehmens mit Ihrer IT-Lösungskette, von der Beratung und Konzeption, über das Projekt- und Migrationsmanagement, bis hin zu Implementierung und Support. Das Portfolio umfasst vielschichtige Dienstleistungen rund um Computing, Infrastruktur, Datacenter und Security. Darüber hinaus bietet wusys solutions ein komplettes Portfolio für Cloud Computing, von der Virtualisierung und den Betrieb leistungsstarker IT-Infrastrukturen, über Managed Services, bis hin zu Private-Cloud-, Hybrid-Cloud- und Muli- Cloud-Lösungen. Zudem betreibt wusys solutions eigene ISO/IEC 27001zertifizierte Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet und betreibt unter anderem dort seine Cloud- und Hosting-Services.