COBA Europe auf der SICUR in Madrid

COBA Europe wird dieses Jahr zum ersten Mal auf der SICUR in Madrid vertreten sein. Nachdem COBA Europe in 2019 eine Vollzeit-Vertretung auf der iberischen Halbinsel etabliert hat, freuen wir uns darauf auf der SICUR in Madrid unseres existierenden Haendler und Geschäftspartner auf diesem Event zu begrüßen und unser Netzwerk mit neuen Kontakten zu erweitern.

Was ist die SICUR?

Die SICUR ist die führende Messe für Sicherheit in Spanien. Alle zwei Jahre lädt sie Unternehmen und Experten ein, um die neuesten Produkte und Entwicklungen auf ihrem Sachgebiet vorzustellen. Die Sachthemen reichen von Cybersecurity über Brandschutz bis zur Sicherheit am Arbeitsplatz.

COBA hat den neusten Katalog im Gepäck

Ende 2019 haben wir auf der A+A unseren neuen Katalog vorgestellt, Dieser wird selbstverständlich auch auf der SICUR zum Mitnehmen für Sie bereit liegen. Sollten Sie es nicht nach Madrid schaffen koennen Sie den Katalog auch direkt auf unserer Homepage in 6 verschiedenen Sprachen ( Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch) als PDF herunterladen.

Neue Produkte von COBA Europe

Wir freuen uns auf der SICUR 2020 unsere neuen Produktreihen an unserem Stand vorzustellen. Zum einen möchten wir die Aufmerksamkeit auf die Hygiemat lenken, eine Anti-Ermüdungsmatte aus einem neuartigen Material. Die Matte ist besonders leicht aber dennoch beständig und ist ideal für die Gastronomie, den Einzelhandel aber auch den medizinischen Sektor geeignet.

Ein weiteres Produkt, das wir in auf der Messe vorstellen, ist die Fatigue-Lock. Mit den mittelgroßen Fliesen dieser ergonomischen Arbeitsplatzmatte lassen sich in modularer Zusammensetzung beliebige Flächen bestücken. Die zuverlässige, aber einfache Formschluss-Verbindung macht das Verlegen auch großen oder ungewöhnlichen Arbeitsflächen zum Kinderspiel.

Nehmen Sie einfach Kontakt auf oder treffen Sie uns direkt auf der SICUR

Um vorab einen Termin vereinbaren, nehmen Sie bitte Kontakt zu Andres Soares unter der Telefonnummer +34 646 142 191 oder per email asoares@coba.com auf. Alternativ können Sie auch einen Termin über unser deutsches Buero bei Frau Langheim unter +49 2161 2945 409 oder ilangheim@coba.com vereinbaren.

Sie finden uns in Halle 1 an Stand 1A04 ? Wir sehen uns in Madrid.

