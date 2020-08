codecentric tritt dem Google Cloud Partner Advantage Program bei

Die codecentric AG ist seit Kurzem Teil des Google Cloud Partner Advantage Programs. Sowohl als Service- als auch als Sales-Partner wird die codecentric AG in Zukunft ihre Beratungs- und Serviceleistungen für ihre Kunden in Bereichen wie Hybrid Cloud, Machine Learning und Data Analytics sowie im Speziellen Kubernetes ausweiten.

Cloud-Native bei codecentric

Von Cloud-Native ist bei Anwendungen die Rede, die explizit dafür entwickelt werden, in der Cloud zu laufen und auf das volle Spektrum von Managed Services zurückzugreifen. Ebenso spielt auch die Integration der vorhandenen On-Premises-Infrastruktur eine große Rolle; hier kommen verschiedene Hybrid-Cloud-Konzepte ins Spiel. codecentric nutzt die Vorteile von Cloud-Native, um Kunden dabei zu helfen, ihre IT-Wertschöpfungskette zu beschleunigen, neue Ideen und Anforderungen schneller und flexibler auf den Markt zu bringen, Kosten zu sparen und/oder durch die Nutzung von Managed Services vielfältige neue Handlungsmöglichkeiten bei strategischen und taktischen ?Make-or-Buy?-Entscheidungen zu erhalten. Das volle Leistungsspektrum findet sich hier.

Claudia Lazar, Business Development, und Matthias Niehoff, Leiter Data & AI, haben den Schulterschluss mit Google Cloud begleitet: ?Heute dreht sich alles um digitale Produktentwicklung und darum, wie man diese effektiv, schnell und möglichst kosteneffizient im Unternehmen umsetzen kann. Die großen Cloud-Anbieter spielen dabei eine zentrale Rolle. Als Servicepartner unserer Kunden und nun auch als Teil des Google Cloud Partner Advantage Programs weiten wir unsere Kompetenzen wieder ein Stück aus, um hierfür die bestmögliche Beratung anzubieten.?

Die Vorteile von Google Cloud nutzen

Eine kürzlich veröffentlichte Case Study des codecentric-Partnerunternehmens Instana veranschaulicht die Mehrwerte von Google Cloud für Unternehmen. Für die KI-gestützte Application-Performance-Management-Plattform konnte Instana durch die Nutzung von Google Cloud u. A. bereits 15 % ihrer Kosten für Datenspeicherung und Infrastruktur einsparen sowie die Lösung reibungslos sowohl on premises als auch in der Cloud betreiben.

Erfahren Sie, wie Google Cloud Ihrem Unternehmen helfen kann!

Ihre Ansprechpartner: Claudia Lazar (claudia.lazar@codecentric.de), Matthias Niehoff (matthias.niehoff@codecentric.de)

Als Experte für agile und individuelle Software-Entwicklungen ist die codecentric AG seit 15 Jahren der Vordenker für innovative Technologien in Deutschland. Dafür kombiniert sie innovative Technologien und ausgefeilte Methoden für und mit ihren Kunden aus allen Wirtschaftszweigen ? das Fundament für einen erfolgreichen digitalen Auftritt. codecentrics umfangreiches Projektportfolio reicht dabei von Cloud-Native, Smart Data & AI über IT Integration, Information Security bis hin zu Application Performance Management. codecentric hilft Unternehmen dabei, nachhaltig, schnell und und flexibel auf dem Markt zu agieren und befähigt sie, ihre IT-Wertschöpfungskette stabil, sicher und allzeit verfügbar zu machen. Als vertrauensvoller, pragmatischer und erfahrener Partner begleitet die codecentric AG Unternehmen auf dem Weg in die digitale Transformation und findet mit ihnen zusammen die beste Lösung für ihr Digitalisierungsvorhaben. https://www.codecentric.de/