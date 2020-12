Collaboard Edu – Datensparsame Version für Bildungseinrichtungen

In diesem Jahr wurden so viele Schüler*Innen und Student*Innen online unterrichtet wie noch nie zuvor. Die Pandemie hat zu einer grossen Nachfrage nach online Unterricht und dafür geeigneten Lösungen geführt. Digitale Mittel sind unter anderem ein entscheidender Faktor, ob der Online Unterricht erfolgreich ist.

Der Einsatz von digitalen Mitteln stellt viele Bildungsinstitute vor zahlreiche Herausforderungen technischer, pädagogischer und datenschutzrechtlicher Natur. Z.B. müssen Applikationen Geräte- und Betriebssystemübergreifend funktionieren und den Online Unterricht so unterstützen, dass die Lektionen spannend und interaktiv sind. Weiter müssen die Daten von Kindern und Jugendlichen entsprechend gut geschützt werden.

Softwarelösungen, die im Bildungsbereich eingesetzt werden, sollten so wenig Daten wie möglich an Drittanbieter oder in andere Länder übermitteln.

Um den hohen Datenschutzanforderungen der Bildungseinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gerecht zu werden, hat Collaboard am 1. Dezember 2020 eine ?datensparsame? Version speziell für Schulen und Universitäten veröffentlicht. Die Collaboard Edu Version.

Das Team Datenschutz der Technischen Universität Berlin hat Collaboard massgebend dabei unterstützt, eine datensparsame Variante zu entwickeln und die DSGVO Vorschriften umzusetzen.

?Bei der Nutzung von der Collaboard Edu Version verarbeitet Collaboard die Daten ausschliesslich in der EU und in der Schweiz?.

Sämtliche Tracking-Funktionen schaltet Collaboard Edu zum Schutz der Daten von Kindern aus.

Sämtliche Inhalte, welche in der Collaboard Edu Version erstellt werden, sind mit dem hohen Sicherheitsstandard von Collaboard geschützt.

Verschiedenste Bildungseinrichtungen haben im Jahr 2020 Collaboard als Online Whiteboard für einen interaktiven Fernunterricht eingesetzt. Dabei wurden mit Collaboard die folgenden Szenarien abgedeckt:

Online Brainstorming

Erstellen von Mind-Maps

Interaktive Präsentationen

Einsatz als digitale Wandtafel

Visualisierung von Lerninhalten

Gruppenarbeiten

Vergleich von Arbeitsergebnissen

und viele mehr?

Collaboard ist eine Online Whiteboard Softwarelösung des Schweizer IT Unternehmens IBV Informatik, Beratungs und Vertriebs AG. Seit Mai 2020 ist die webbasierte Version von Collaboard verfügbar und unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der visuellen Echtzeit-Kollaboration auf einem Whiteboard.

Alle Teilnehmer einer Online Session werden auf einer unendlich grossen digitalen Arbeitsfläche zusammengeschaltet und können Karten und Notizen erstellen, Bilder und Videos hochladen und mit digitalen Stiften wie auf einem echten Blatt Papier zeichnen. Collaboard kann hier kostenlos ausprobiert werden: https://web.collaboard.app/register

Wenn Sie sich für die datensparsame Edu Version von Collaboard interessieren, kontaktieren Sie uns bitte direkt: Collaboard Edu Version

