Collendaübernimmt S4Dunning

Collenda, ein führender Anbieter für Softwarelösungen im Kredit- und Forderungsmanagement, hat S4Dunning übernommen. S4Dunning ist ein schnell wachsender Anbieter von Software zur Debitorenverwaltung für europäische Unternehmen.

S4Dunning (ehemals S4Financials) wurde 2013 gegründet mit dem Ziel, eine flexible Software zur Debitorenverwaltung zu entwickeln, die einfach in der Handhabung und schnell implementierbar ist sowie schnellen Return on Investment bietet. Als Teil von Collenda wird S4Dunning weiterhin seinen treuen Kundenstamm bedienen und gleichzeitig neue Märkte erreichen. Marcel Blanken und Jeroen Jansen, Gründer von S4Dunning, werden eng mit dem Collenda Team in Utrecht zusammenarbeiten und weiterhin das Geschäft vorantreiben sowie die hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten.

?Collenda investiert aktiv in das wachsende Geschäft der Debitorenverwaltung, wo wir insbesondere im B2C wie auch im B2B-Segment großes Wachstumspotential sehen?, so Collenda CEO Hartmut Wagner. ?S4Dunning zählt zu den führenden Anbietern im Markt und hat einen treuen, wachsenden Kundenstamm. Die Integration von S4Dunning ist eine perfekte strategische Erweiterung unseres Produktportfolios. Die sich ergänzenden Eigenschaften unserer Produkte und die nun gemeinsame Roadmap werden unsere Marktführerschaft festigen. Sie gewährleisten, dass wir die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden passgenau bedienen können. Als Teil der Collenda-Familie werden wir S4Dunning auf einem breiteren internationalen Markt einführen, um unser Wachstum gemeinsam zu beschleunigen.?

?Der Zusammenschluss mit Collenda ist ein wichtiger Schritt für uns und unsere Kunden”, sagte Marcel Blanken, Gründer und CEO von S4Dunning. ?Unser Ziel war es immer, großes Wachstum durch großartige Produkte zu schaffen. Als Teil von Collenda können wir jetzt unseren bestehenden und zukünftigen Kunden noch schneller erstklassige und innovative Produkte liefern. Wir freuen uns darauf, die internationalen Vertriebs- und Marketingkapazitäten von Collenda zu nutzen, um weiteres Wachstum voranzutreiben. Wir sehen den nächsten gemeinsamen Schritten gespannt entgegen.?

Collenda ist ein führender Anbieter von Kreditmanagement- und Inkassosoftware für Banken, Unternehmen und Inkassobüros in ganz Europa. Durch weitreichende Erfahrungen in der Industrie bietet Collenda eine Cloud-fähige Suite von Anwendungen für die Verwaltung von Verbraucher- und Handelskrediten, mit deren Hilfe der gesamte Kreditlebenszyklus von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Zahlung automatisiert werden kann. Intelligente Workflows, der Einsatz künstlicher Intelligenz und nutzerfreundliche Self-Service-Apps bieten einen effizienten und fairen Umgang mit jedem Kredit und gewährleisten das beste Ergebnis für die Gläubiger und ihre Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.collenda.com