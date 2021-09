Colruyt Group optimiert Geschäftsbetrieb und Kundenerlebnis mit neuer Cloud Managed Networking Lösung von Extreme Networks

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 23. September 2021 – Extreme Networks , Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt die Implementierung eines cloudbasierten Netzwerks für die Colruyt Group bekannt. Mit dem neuen Netzwerk werden alle Supermarktfilialen, Lager und Unternehmensstandorte eines der größten Einzelhandelsunternehmen in Belgien, Luxemburg, Frankreich und Indien miteinander verbunden. Durch die Implementierung kann Colruyt ein zuverlässigeres, effizienteres und moderneres mobiles Erlebnis für die Kundschaft sowie die Beschäftigten bieten. Das Unternehmen wird außerdem die Insights und Analytics von ExtremeCloud™ IQ, einer Cloud-Management-Lösung , nutzen, um den Geschäftsbetrieb zu optimieren und das gesamte Netzwerk über ein einziges Dashboard zu verwalten.

Die Colruyt Group betreibt mehr als 600 Filialen und beliefert über 580 unabhängige Einzelhändler in Westeuropa mit Lebensmitteln und anderen Waren. Außerdem ist das Unternehmen in ganz Europa im eCommerce vertreten. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören mehr als 40 Marken für Endverbraucher und Unternehmen, wie OKay, Bio-Planet, DATS 24, DreamLand und DreamBaby.

Aufgrund des starken Geschäftswachstums sah sich Colruyt mit einem Kapazitätsproblem im Netzwerk konfrontiert. Die bisherige Netzwerkinfrastruktur war nicht in der Lage, die zunehmende Anzahl vernetzter Geräte und die physische Expansion des Unternehmens abzubilden. Außerdem bot sie keine Möglichkeit, detaillierte Einblicke in die Nutzungsdaten und Standortdienste in den Filialen zu erhalten, um die Verkaufsstrategien zu unterstützen. Colruyt entschied sich für Extreme und migrierte auf ein resilienteres, robusteres und zuverlässigeres Cloud-verwaltetes Netzwerk. So kann das Unternehmen nicht nur die erhöhte Kapazität nutzen, sondern auch mehr operative Transparenz und Informationen gewinnen. Das neue Netzwerk basiert auf ExtremeCloud IQ und bietet eine nahtlose drahtlose Konnektivität sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden, was zu einem verbesserten Benutzererlebnis beiträgt.

Die Vorteile auf einen Blick:

Nahtlose und zuverlässige Konnektivität: Mit mehr als 10.000 ExtremeWireless™ Wi-Fi 6 Access Points wird Colruyt ein nahtloses mobiles Erlebnis in seinen Filialen, Büros und Lagern für jeden Benutzer erreichen – von den Mitarbeitern mit Handheld-Geräten bis zu den Kunden mit Smartphones.

Erstklassige Netzwerk-Insights: Die integrierte Managementplattform ExtremeCloud IQ liefert Insights und Analytics über die Nutzung der drahtlosen Netzwerke von Colruyt. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, zu bewerten, wie sowohl der Geschäftsbetrieb als auch das Kundenerlebnis verbessert und optimiert werden können. Und das unabhängig davon, ob es sich um die in den Lagern oder in den Filialen eingesetzte Technologie handelt.

Intelligentes und proaktives Troubleshooting: ExtremeCloud IQ Co-Pilot, ein KI- und ML-gestütztes Abonnement innerhalb von ExtremeCloud IQ, unterstützt Colruyt bei der proaktiven Erkennung von Netzwerkanomalien, schlägt potenzielle Lösungen vor und behebt kleinere Störungen präventiv, um größere Ausfälle zu vermeiden und das bestmögliche und zuverlässigste Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Umfassende technische, strategische und finanzielle Unterstützung: Unterstützt wird die Implementierung, das Management und die Weiterentwicklung des Netzwerks durch Extreme Premier Services – einem persönlichen Team von externen Netzwerkexperten – sowie dem ExtremeWorks Advanced Hardware Replacement Service, der 24/7/365 Hardware-Support bietet. Darüber hinaus profitiert Colruyt vom Four Wall Premier Support Agreement, das erweiterten Hardware- und Software-Support für die gesamte Netzwerk- und Rechenzentrumswartung sowie volle finanzielle Flexibilität und Skalierbarkeit durch Extreme Capital Solutions bietet.

Markus Nispel, VP International Markets – Office of the CTO, Extreme Networks

„Die Einzelhandelsbranche unterliegt einem ständigen Prozess der Innovation und des Wandels, was sich während der Pandemie noch verstärkt hat. Der Erfolg im Einzelhandel basiert oft auf hervorragenden Kundenerlebnissen und kontinuierlichen betrieblichen Weiterentwicklungen. Wir sind stolz darauf, dass Colruyt sich für Extreme entschieden hat, um diese Transformation voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus unserer ExtremeCloud IQ-Plattform und unseren Wi-Fi Access Points die nötige Flexibilität, Sicherheit und Transparenz bietet, um dem Unternehmen dabei zu helfen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen sowie wichtige wegweisende Geschäftsentscheidungen zu treffen.“

Wim Pletinckx, Head of IT Infrastructure, Colruyt Group

„Wir nutzen die Technologie von Extreme bereits seit vielen Jahren. Die intuitive Cloud-Plattform wird unsere Fachkräfte bei der Verwaltung unserer WLAN-Umgebung unterstützen und eine stabile und leistungsstarke drahtlose Lösung für unser Unternehmen bieten.“