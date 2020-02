Columbus Leasing unterstützt Münchner Limehome GmbH bei weiterem Wachstum

Nach erfolgreicher Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Mio. EUR geht die Erfolgsstory für die beiden Limehome-Gründer Dr. Josef Vollmayr und Lars Stäbe weiter. Limehome ist die Antwort der digitalen Welt auf die Hotelindustrie. Vollausgestattete Zimmer in Top-Lagen vereinen das „Look & Feel“ renommierter Hotels mit den Vorteilen eines Apartments – mehr Platz, ein digitales Zugangssystem und ein durchdachtes Designkonzept. Personal ist hierfür nicht notwendig, denn es bedarf keiner Rezeption, der Check-in erfolgt via mobile PIN und auch der Rechnungsversand nach Check-out ist automatisiert & digital. Eine Hotel-Alternative zum optimalen Preis und mit Strukturen, die neue Standards in Bezug auf Komfort, Convenience und Design setzen!Nachdem bereits mehr als 35 Standorte im In- und Ausland eröffnet wurden, wird die Ravensburger Columbus Leasing einen weiteren bedeutenden Schritt in der Expansion von Limehome begleiten – das Furniture Leasing an den neuen Standorten Darmstadt, Dortmund, Flensburg und Bamberg.„Obwohl es sich bei Limehome um ein sehr junges Unternehmen mit vergleichsweise kurzer Historie handelt, konnten die beiden Gründer uns mit ihrer Dynamik und dem durchdachten Konzept überzeugen. Zur Umsetzung nutzten wir die konzerneigene Synergie mit der Amerigo Advisory GmbH, so dass wir zusammen, ein für alle Seiten funktionierendes Konzept im Bereich Furniture Leasing entwickelten“, so die Geschäftsführerin der Columbus Leasing GmbH, Frau Michaela Merk.Für die nächsten Jahre, so Merk weiter, sehe sie in der Zusammenarbeit noch großes Potential.