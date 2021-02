COM-FOUR und trinasco sorgen für sichere Produkte im Online-Handel

Hamburg, 10. Februar 2021.

Produktsicherheit und Produktkonformität sind in den letzten Jahren zu einem immer wichtigeren Thema im Online-Handel geworden. Allein im Jahr 2020 sperrte die Bundesnetzagentur über 2.100 Online-Angebote wegen eklatanter Sicherheitsmängel, fehlender Dokumente oder falscher Kennzeichnungen. Betroffen hiervon waren mehr als 21 Millionen Produkte. Durch die neue europäische Marktüberwachungsverordnung, die 2021 in Kraft tritt, gerät der Online-Handel immer stärker ins Visier von Behörden und Zoll. Marktplätze sowie Fulfillment-Dienstleister werden verstärkt in die Pflicht genommen.

Vor diesem Hintergrund hat COM-FOUR, einer der führenden Online-Händler in Deutschland, das Thema Produkt-Compliance ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt. Robert Schlesinger, Gründer und Geschäftsführer der COM-FOUR Vertriebs GmbH erklärt: ?Wir arbeiten seit Jahren mit renommierten Lieferanten zusammen und achten sehr stark auf die Sicherheit und Nachhaltigkeit unserer Produkte. Bei über 6.000 Produkten ist es allerdings nicht einfach, alle Vorschriften und Anforderungen zu kennen, zu überwachen und vor allem zu dokumentieren. Zudem produzieren unsere Lieferanten nicht alle Materialien und Bauteile selbst und sind so ebenfalls auf die Zuverlässigkeit und Dokumentation ihrer Zulieferer angewiesen?.

Jens Kanitz, Geschäftsführer und verantwortlich für den Einkauf bei COM-FOUR, ergänzt: ?Wir sind ja selbst auch alle Konsumenten und wollen, dass die Produkte, die wir kaufen, sicher sind und allen geltenden europäischen Vorschriften und Normen entsprechen. Um dies für COM-FOUR zu erreichen und vor allem die notwendige Transparenz bei all unseren Produkten sicherzustellen, haben wir schon im letzten Jahr begonnen, interne Ressourcen für diese Aufgabe bereitzustellen und uns durch die trinasco GmbH in diesem Prozess beraten und unterstützen lassen?.

?Wir freuen uns sehr?, bestätigt Bernd Kasper, Gründer der trinasco GmbH, ?dass wir mit COM-FOUR einen der erfolgreichsten Online-Händler als Kunden gewinnen konnten, um diesen Weg gemeinsam beschreiten zu können. Wir haben schon im Jahr 2020 damit begonnen, das gesamte COM-FOUR-Team über die neuesten Entwicklungen bei Gesetzen und Normen zu informieren und es bezüglich der komplexen Anforderungen bei den unterschiedlichsten Produkten zu schulen. Zudem haben wir bereits eine Vielzahl an Produkten aus dem COM-FOUR-Sortiment analysiert und einen zentralen ersten Status ermittelt?.

Dr. Hartmut Voss, ebenfalls Geschäftsführer der trinasco GmbH, fügt an: ?In einem mehrtägigen Online- Workshop haben wir anschließend das aktuelle und zukünftige Sortiment sowie die Lieferantenstruktur auf ihre Risiken untersucht. Zudem haben wir ein Konzept entwickelt, um für das breite und heterogene Sortiment von COM-FOUR ein möglichst effizientes und umfassendes Produkt-Compliance-Management-System aufbauen zu können. Teil der Strategie sind auch mehrtägige Schulungen der Lieferanten und eine produktübergreifende Planung von Prüf- und Testmaßnahmen. Mit diesen Aktivitäten und dem konsequenten Aufbau eigener Ressourcen nimmt die COM-FOUR Vertriebs GmbH eine absolute Vorreiterrolle bzgl. Produktsicherheit und Produktkonformität im deutschen Online-Handel ein. Wir kennen aktuell kein Unternehmen, das sich so konsequent der Sicherstellung der Anforderungen hinsichtlich Produkt-Compliance verschrieben hat?.

COM-FOUR-Geschäftsführer Kanitz ergänzt: ?Es ist uns sehr wichtig, nur sichere Produkte auf den Markt zu bringen. Wir müssen aber selbstverständlich auch die Wirtschaftlichkeit des gesamten Prozesses beachten und unsere Lieferanten entsprechend einbinden. Hier hat uns die trinasco GmbH einen sinnvollen Weg aufgezeigt, wie wir Produktsicherheit und ihre Dokumentation effizient gewährleisten können und auch schon bei der Entwicklung und Konzeption neuer Produkte die relevanten Vorschriften und Normen frühzeitig berücksichtigen können. Die Zusammenarbeit mit der trinasco GmbH bringt für uns einen erheblichen Mehrwert und hat unser Produkt-Compliance-Risiko bereits nach wenigen Monaten beträchtlich gesenkt?.

Über COM-FOUR Vertriebs GmbH:

Die COM-FOUR Vertriebs GmbH wurde im Januar 2011 gegründet und vertreibt Produkte unter der Eigenmarke COM-FOUR. Unsere Produktpalette zeichnet sich durch Zweckmäßigkeit und Nachhaltigkeit aus, vor allem aber durch eine Vielfalt, die auf die Wünsche unserer Kunden zugeschnitten ist. Wir bieten Artikel mit Mehrwert in den Bereichen Haushalt, Garten und Freizeit sowie ein breites saisonales Sortiment für Weihnachten, Ostern und andere Festlichkeiten.

Unsere langjährige Erfahrung in der Planung, Herstellung und Distribution von Produkten gepaart mit einem umfassenden Markt- und Kundenverständnis und dem Know-How unserer Mitarbeiter, machen uns heute zu einem der größten Online-Händler Deutschlands. Als solches möchten wir auch in Zukunft die Wünsche unserer Kunden erfüllen und uns den Herausforderungen eines wachsenden Online-Handels stellen.

Über trinasco:

Die trinasco GmbH ist eine spezialisierte Unternehmensberatung mit dem Fokus Produkt Compliance. Seit?2011 beraten und unterstützen wir namhafte Hersteller, Importeure und Handelsunternehmen des Nonfood-Konsumgüter-Sektors in Deutschland und Europa (EU plus EFTA).

Wir helfen unseren Kunden, die komplexen und ständig steigenden rechtlichen Anforderungen zu verstehen, zu überwachen und effizient in den Entwicklungs- und Vermarktungsprozess zu integrieren.

In über 50 Projekten haben wir umfangreiche Erkenntnisse in verschiedenen Branchen, Produktbereichen und rechtlich-technischen Anforderungen gesammelt und verstehen die inhaltlichen, prozessualen und ressourcenbedingten Herausforderungen in diesem Spezialgebiet sehr genau.

Für unsere Kunden haben wir in diesen Projekten zahlreiche Optimierungspotentiale aufgedeckt und durch unsere Arbeit die Risiken aus Import- oder Verkaufsverboten, Produktrückrufen oder Bußgeldern drastisch reduziert.