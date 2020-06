COMBACK bietet Full-Services rund um Veeam Backup

Das auf sichere IT-Services spezialisierte Unternehmen COMBACK GmbH bietet ergänzende Lösungen rund um Veeam Backup Umgebungen. Dazu gehören neben dem Ransomwareschutz Blocky for Veeam auch Workshops zum Thema Disaster Recovery mit Veeam, Disaster Recovery Tests, die Services Veeam Insider Attack Protection und Veeam Backup to Tape sowie Veeam Cloud Connect.

In den BSI-zertifizierten Rechenzentren der COMBACK in Deutschland werden diese Dienste für die Kunden bereitgestellt und betrieben. Im Rahmen der Disaster Recovery Tests werden Veeam Backups in Testumgebungen wiederhergestellt und überprüft. Der Service Veeam Insider Attack Protection hält gelöschte Backups in einem getrennten Bereich noch eine definierte Zeit vor. Dadurch wird verhindert, dass versehentlich gelöschte Backups nicht mehr verfügbar sind. In Kombination mit dem Ransomwareschutz und Veeam Cloud Connect bietet der Service einen Rundumschutz für Veeam Backups.

?Selbstverständlich können unsere Kunden auch Veeam Lizenzen bei uns erwerben. Wir sehen unsere Stärke in unserem Service- und Lösungsangebot rund um Veeam Backups. Gerade heute erfahren wir eine immer größere Nachfrage an unseren Disaster Recovery Tests und an den dazu passenden Workshops. Auch der Ransomwareschutz für Datensicherung gewinnt eine immer größere Bedeutung. Wir setzen täglich Anfragen unserer Kunden zu diesen Themen um.? Sebastian Maurer, Leitung Rechenzentrum COMBACK GmbH

Weitere Informationen:

https://comback.de/portfolio/cloudloesungen/veeam-cloud-connect

Seit über 20 Jahren steht der Name COMBACK für hochsichere IT-Lösungen und Leistungen. Mit seinen BSI-zertifizierten Rechenzentren bietet das Unternehmen höchste Qualität und Sicherheit. Direkt am Standort Deutschland. Durch das ausgewählte Portfolio schafft COMBACK nachhaltige Wertebeiträge für ihre Kunden und Partner. Das gesamte Handeln dreht sich um die Sicherheit und Verfügbarkeit der IT-Umgebungen der Kunden.