COMM-TEC Exertis ist neuer Distributor für Triton

Ab sofort erweitert die COMM-TEC GmbH ihr Portfolio um 19?-Racks und Zubehör von Triton. Partner von COMM-TEC in der D-A-CH-Region und Osteuropa haben damit ab sofort Zugriff auf das komplette Sortiment eines der weltweit führenden Hersteller von Datenschränken und profitieren von hoher Qualität zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis und einer Herstellergarantie von zwei Jahren.

Die hochwertigen Racks des tschechischen Herstellers Triton zeichnen sich durch die hohe Stabilität der Konstruktion (Maximallast: bis 400 kg), flexible Türöffnungen (Türe öffnet bis fast 180 Grad) und abnehmbare Seitenwände und Rückwände aus. Das breite Sortiment deckt nahezu jede Anforderung ab und zeichnet sich durch zudem durch eine hohe Verfügbarkeit aus.

?Triton bietet eine herausragende Produktqualität zu einem attraktiven Preis und ergänzt das Portfolio von COMM-TEC im Bereich Racks perfekt?, sagt Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development bei COMM-TEC. ?Damit stärkt COMM-TEC seine Position als lösungsorientierter Anbieter und bietet Kunden ein noch breiteres Angebotsspektrum für alle Anforderungen?, so Steinecker weiter.?

Über Triton

Die Firma Triton Pardubice s. r. o. wurde Ende 1993 in Pardubice, einer Industriestadt im Zentrum der Tschechischen Republik, gegründet. Anfangs bestand die Haupttätigkeit der Firma im Verkauf von Komponenten für den Aufbau von Rechnernetzen. Im Zusammenhang mit dem Aufkommen der strukturierten Verkabelungen und der rasanten Entwicklung von GSM-Netzen fing die Firma an, auch 19?-Racks anzubieten. Die starken Maschinenbautraditionen in der Region führten zu der Idee, diese Racks selbst herzustellen. Die Produktion wurde schrittweise erweitert, und seit 2001 befinden sich Produktion und Firmensitz in Pardubice ? Starý Mate?ov.

COMM-TEC Exertis zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 60 namhaften Herstellern. In den Business-Units “Digital Signage & Media Solutions”, “Collaboration & UCC”, “Signal Management”, “Pro Audio & Control”, “Display Solutions” sowie “Racks & Mounts” erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der COMM-TEC Claim “Think Solutions” ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. COMM-TEC liefert alles aus einer Hand – von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.