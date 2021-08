communicode ist Sponsoring-Partner auf der CELUMIUM Summer Edition

CELUM lädt?zu seiner jährlichen Kunden- und Partnerveranstaltung in den CELUM Campus Linz ein.?In diesem Jahr hat CELUM das Event auf die Spring- und die Summer-Edition aufgeteilt, um mit beiden Veranstaltungen über das gesamte Jahr hinweg konstruktive Inhalte zu bieten. Hier können Kunden, Partner?und Interessierte an den Vorträgen und Workshops vor Ort oder online teilnehmen.?Als langjähriger Partner von CELUM ist communicode?auf der CELUM Summer Edition wieder “live” dabei.?

Unter dem Motto „Yoga and Jogging – the Way to a healthy DAM“ geben die Consultants von communicode allen Interessierten einen charmanten Ausblick darauf, mit welcher Expertise communicode unter anderem in den Bereichen PIM und CMS überzeugt. In seinen anspruchsvollen Kundenprojekten vereint communicode ihr Wissen um Datenmodelle und Prozesse mit dem CELUM Enterprise DAM zu produktiven Lösungen.

CELUMIUM Summer-Edition 2021

Vom 1. bis zum 3. September findet das CELUMIUM unter dem Motto „MAKE. CONTENT. WORK – A 360° view on product related content“ im CELUM Campus in Linz statt. CELUM lädt hier zu Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und Networking ein. Auf der Produktmarketingkonferenz, den CELUMIUM Horizon Sessions und den CELUM Masterclasses bietet sich für alle Teilnehmer die Gelegenheit, exklusive Einblicke in innovative Marketingstrategien und neue CELUM-Features zu erhalten.

Den Abschluss des CELUMIUM 2021 bilden wieder die CELUM Master Classes. Hierbei handelt es sich um Workshops, die den Teilnehmern praxisnahe Inhalte mit Mehrwert vermitteln und ihnen direkte Werkzeuge an die Hand geben, um ihren eigenen Content-Herausforderungen mit optimalen Lösungen zu begegnen.

Über CELUM

Seit der Gründung 1999, inhabergeführt und mit Standorten in Wien, Linz und München, verbindet CELUM Start-up-Spirit mit traditionellen Werten wie Nachhaltigkeit und der konsequenten Verfolgung langfristiger Ziele. Das hochmoderne Headquarter und Softwareentwicklungszentrum in Linz zählt zu den spektakulärsten Bürogebäuden des Landes und verbindet zukunftsorientierte, ökologische Architektur mit alpenländischen Traditionen.

CELUM unterstützt seine Kunden dabei, im digitalen, inhaltsorientierten Wettbewerb um Kunden als Gewinner hervorzugehen und ermöglicht Marketingteams durch Transparenz in der Zusammenarbeit ein neues Maß an Effektivität.

communicode – building digital bridges

Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Marken und Händler. Das Leistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Development für B2B und B2C. Mit über 100 Digitalisten und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis innovativer Konzepte sowie technologischer und prozessualer Expertise: kreativ-agil-digital?.

Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible CDM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, CoreMedia, CELUM, shopware und AWS sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, thyssenkrupp oder Turck.