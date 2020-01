Compart ist Top-Arbeitgeber Mittelstand 2020

Compart gehört wieder zu den Top-Arbeitgebern im Mittelstand. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-Business in Zusammenarbeit mit der Bewertungsplattform Kununu durchgeführte Studie. Damit zählt der global agierende Anbieter von Software für die Omnichannel-Kundenkommunikation bereits zum zweiten Mal nach 2019 in der IT-Branche zu den attraktivsten Unternehmen in Deutschland.

Analysiert wurden mehr als 900.000 Firmen und rund vier Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern auf Kununu. Daraus ermittelte die Studie 3.400 mittelständische Top-Arbeitgeber in 35 Branchen mit Hauptsitz in Deutschland. Die finale Platzierung ergibt sich aus einem Punktewert (zwischen 100 und 200), der aus zwei Faktoren errechnet wurde: dem Bewertungsschnitt und der Anzahl der Bewertungen auf Kununu ? basierend auf der Mitarbeiterzahl. So wird gewährleistet, dass nur Unternehmen mit ähnlichen Rahmenbedingungen miteinander verglichen werden. Stichtag für die Erhebung war der 9. April 2019.

Als Top-Arbeitgeber gilt laut FOCUS-Business, wer einen Beurteilungsdurchschnitt von mindestens 3,5 Sternen (Skala von 1 bis 5) sowie eine Weiterempfehlungsrate von 70 Prozent und mehr besitzt.

Compart mit Hauptsitz in Böblingen beschäftigt Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen und zeichnet sich unter anderem durch eine zielgerichtete Personalentwicklung aus. Dabei setzt man auch auf die Rekrutierung von Fachkräften im Ausland. So gehörte Compart im Landkreis Böblingen zu den Unternehmen, die lange vor Inkrafttreten gesetzlicher Richtlinien gezielt Hochqualifizierte aus Staaten inner- und außerhalb der EU einstellte.

Zu den Grundpfeilern der Personalpolitik zählen langfristige Beschäftigungsverhältnisse, eine ausgewogene Mischung aus erfahrenem Fachpersonal und Berufsanfängern, eine ausgeprägte Work-Life-Balance sowie die intensive berufliche und private Integration von ausländischen Mitarbeitern (u.a. professionelle Sprachkurse, Unterstützung bei behördlichen Auflagen, gemeinsame Freizeitaktivitäten).

Für sein soziales Engagement wurde das Unternehmen zudem mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem ?Unternehmerpreis 2016? des Landratsamtes Böblingen sowie durch das Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg.

Compart ist ein international tätiger Hersteller von Software für die Omnichannel-Kundenkommunikation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Böblingen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Markt präsent und verfügt über Niederlassungen in Europa und Nordamerika.

Die skalierbaren, plattformunabhängigen und leicht zu integrierenden Lösungen decken den gesamten Zyklus des Dokumenten- und Output-Managements von Unternehmen und Behörden ab ? von der digitalen Posteingangsverarbeitung über die Erstellung, Konvertierung, Modifizierung und Bündelung von Dokumenten zu portooptimierten Sendungen bis hin zum Versand bzw. zur Darstellung auf jedem heute zur Verfügung stehenden digitalen und analogen Kommunikationskanal.

Sie lassen sich zudem in der Private und Public Cloud betreiben und ermöglichen über offene Programmierschnittstellen (API) die problemlose Anbindung von externen Systemen bzw. von spezifischen Funktionen und Services von Drittanbietern.

Das Unternehmen ist aktiv an der Entwicklung von Standards im Dokumenten- und Output-Management beteiligt und gilt weltweit als Innovationstreiber. Mehr als 1.400 Kunden in knapp 50 Ländern aus unterschiedlichen Branchen (u.a. Banken, Versicherungen, Versorgungswirtschaft, öffentliche Verwaltung, Telekommunikation, Logistik) setzen Software von Compart ein. Zudem ist Compart Technologiepartner für zahlreiche führende Hersteller in der Industrie.

www.compart.com