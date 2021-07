CONET erhält den Status „SAP Recognized Expertise“ im Bereich Defense&Security

CONET erhält von SAP den Status ?Recognized Expertise? im Bereich Defense & Security. Zuvor konnte CONET die Auszeichnung bereits in den Bereichen Business Intelligence, Financial Management, HCM, Insurance und Public Sector erlangen. Der neue Status zeigt, dass die CONET-Berater auch im Bereich Defense & Security auf dem neuesten Wissensstand sind, erfolgreiche Kundenprojekte durchgeführt haben und strenge Vorgaben von Herstellerseite erfüllen.

Die Auszeichnung wird im Rahmen des SAP-PartnerEdge-Programms an Unternehmen verliehen, in denen eine bestimmte Anzahl von zertifizierten Beratern für eine spezifische Lösung oder Branche arbeiten. Es müssen außerdem vorgegebene Anforderungen in den Bereichen Bereitstellungskompetenz, Produktkompetenz und Unternehmensleistung erfüllt und nachgewiesen werden. Zudem sind Kundenreferenzen und validierte Projekte für eine Zertifizierung vorzuweisen.

?Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung von SAP?, sagt Bernd Schmieder, Geschäftsführer der CONET Business Consultants GmbH. ?Im Verteidigungs- und Sicherheitssektor müssen Unternehmen strenge Anforderungen erfüllen. Die neue Einstufung ?SAP Recognized Expertise Defense & Security? beweist, dass CONET diese Anforderungen erfüllt und belohnt zugleich die engagierte Arbeit unserer Berater. Das Zertifikat macht uns besonders stolz, da vor allem positive Beurteilungen von Kunden einfließen und ein wichtiges Kriterium darstellen.??

Im Bereich Defense & Security begleitet CONET etwa die Bundeswehr seit mehr als 30 Jahren auf dem Weg ihrer digitalen Transformation. So waren die Hennefer IT Consultants im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Bundeswehr auch maßgeblich an der Entwicklung und Einführung der SAP-Branchenlösung Defense & Security beteiligt. Bis heute ist CONET im Gesamtprojekt SASPF zur SAP-Einführung in den Streitkräften aktiv und unterstützt die SAP-Weiterentwicklung und Nutzung in Bereichen wie dem zentralen Enterprise Resource Planning (ERP), Personal-management und E-Recruiting, Logistik und Supply Chain, Business Intelligence, Embedded Analytics und Datenqualitätsmanagement.

„Erfolg. Unsere Leidenschaft.“ CONET ist das kompetente IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, Communications, Software und Consulting in den Schwerpunktbereichen Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence. Mit rund 1.000 Mitarbeitern gehört CONET zu den besten mittelständischen IT-Häusern in Deutschland. Namhafte Unternehmen und Organisationen aus Industrie & Handel, öffentlichem Sektor sowie Defense & Public Security vertrauen seit 1987 den Experten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Hennef unterhält CONET 13 Standorte in Deutschland, Österreich und Kroatien.

Mehr Informationen unter: www.conet.de