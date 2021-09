CONET ist Champion für Managed Workplace Services

Mit der Platzierung im Professional User Rating für Managed Services 2021 des Analystenhauses techconsult belegt CONET seine hohe Leistungsfähigkeit und Kundenzufriedenheit im Bereich Managed Services. Anwender aus dem deutschsprachigen Raum bewerteten umfassend unterschiedliche Leistungen aus dem Umfeld von „Managed Workplace Services“ auf Basis ihrer Erfahrungswerte. Dabei konnten sich die 18 am besten bewerteten Managed Service Provider einen Platz im zur Visualisierung der Platzierungen genutzten Ergebnis­diamanten sichern. CONET hat laut techconsult sowohl auf Anbieter- als auch auf Service-Ebene exzellente Bewertungen erzielt und positioniert sich somit als „Champion“ im oberen Bereich des Diamanten.

„Diese hervorragende Bewertung unserer Dienstleistungen durch die befragten Kunden ist eine wertvolle Bestätigung unserer Arbeit“, erklärt Claus Frömbgen, Geschäftsführer der ausgezeichneten CONET Services GmbH. „Besonders freuen wir uns über die Anerkennung der Umfrageteilnehmer und Analysten für das hohe Maß an Individualität, das unsere Beratung und Leistungserbringung prägt. Dies zeigt, dass wir mit unserem Ziel, stets auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Leistungen anstelle von Stangenware zu bieten, auf dem richtigen Weg und im Bereich Managed Services ein starker und zuverlässiger Partner sind.“

Das „Professional User Rating: Managed Services 2021“ (PUR MS) ist eine unabhängige An­wenderbefragung des Research-und Analysten­hauses techconsult. Im Rahmen der Erhebung haben insgesamt über 2.000 Anwender teilgenommen und Managed Services evaluiert. Die Bewertungen erfolgten in den Dimensionen Company Rating (Anbieterbewertung) und Service Rating (Service-Bewertung) mit mehr als 67 Kriterien in 15 Unterkategorien. Ein hoher Praxisbezug wird dadurch sichergestellt, dass die Bewertungen von Unternehmen stammen, die die Services nutzen.

Über techconsult

Als Research- und Analystenhaus ist techconsult seit 25 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Analysen auf der Anwenderseite erlauben einen Einblick in die Problemfelder und Zukunftsvisionen der Unternehmen. Für ein realitätsnahes Bild sorgen dafür über 20.000 Interviews pro Jahr mit Business- und IT-Entscheidern. Die techconsult GmbH wird vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Niederlassung in München geleitet und ist Teil der Heise Gruppe.

„Erfolg. Unsere Leidenschaft.“ CONET ist das kompetente IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, Communications, Software und Consulting in den Schwerpunktbereichen Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence. Mit rund 1.000 Mitarbeitern gehört CONET zu den besten mittelständischen IT-Häusern in Deutschland. Namhafte Unternehmen und Organisationen aus Industrie & Handel, öffentlichem Sektor sowie Defense & Public Security vertrauen seit 1987 den Experten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Hennef unterhält CONET 13 Standorte in Deutschland, Österreich und Kroatien.