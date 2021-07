CONET ist Webex Contact Center Authorized Partner von Cisco

Mit dem neuen Cisco Webex Contact Center starten die Unified-Communications-Spezialisten von Cisco in den Cloud-Contact-Center-Markt. Als?Implementierungs- und Integrationspartner von Cisco?in Deutschland und Österreich ergänzt CONET mit seinem Status als?Cisco Webex Contact Center Authorized Partner?nun auch sein entsprechendes Leistungsportfolio für Call und Service Center. Neben den Spezialisierungen für die On-Premise-Dienste Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) und Unified Contact Center Express (UCCX) erschließt CONET damit für seine Kunden neue Use Cases und Integrationsszenarien in gänzlich Cloud-basierten oder hybriden Architekturen.

?In unseren auf Cisco-Basis entwickelten Lösungen für Contact Center und Leitstellen spielen Flexibilisierung und etwa die Einbindung von Multimedia-Inhalten eine immer wichtigere Rolle?, erklärt?Volker Behrend, Geschäftsführer der CONET Communications GmbH. ?Aufgrund von komplexen Datenarten und großen Datenmengen stießen wir bei einer rein lokalen Infrastruktur dabei mitunter an Grenzen. Dank der Cloud-basierten Dienste des Webex Contact Center können wir unseren Kunden neue und erweiterte Optionen und Features bieten, die eine?effizientere, gezieltere und zeitgemäße Kommunikation und Interaktion?ermöglichen.?

Anton Michael Döschl, Director Sales Collaboration bei Cisco Deutschland?ergänzt: ?Inzwischen sind Cloud-Lösungen endgültig in fast allen Unternehmen angekommen und es gibt auch im Call-Center-Bereich steigenden Bedarf für flexiblere Lösungen. Wir bei Cisco verstehen uns als??Brückenbauer? in die Cloud, sodass Kunden selbst entscheiden können, welches Modell für ihre Ansprüche und Anforderungen das richtige ist. Unsere Partner wie CONET unterstützen sie bei dieser Wahl und dem richtigen Vorgehen.?

Dabei können sich die Nutzer voll und ganz darauf verlassen, dass die für Deutschland und Europa geltenden hohen Datenschutzvorgaben beachtet und eingehalten werden: Für den Ausbau des Cloud-Contact-Center-Angebots hat Cisco die Kapazitäten im eigenen?Rechenzentrum in Frankfurt am Main?erneut modernisiert und ausgebaut.

CONET ist das kompetente IT-Beratungshaus für SAP, Infrastructure, Communications, Software und Consulting in den Schwerpunktbereichen Cyber Security, Cloud, Mobility und Data Intelligence. Mit rund 1.000 Mitarbeitern gehört CONET zu den besten mittelständischen IT-Häusern in Deutschland.

