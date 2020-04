ConSense EXPO 2020

Mit innovativen Softwarelösungen und angrenzenden Dienstleistungen rund um das Qualitätsmanagement und Integrierte Management präsentiert sich die ConSense GmbH vom 5. bis 7. Mai auf ihrer virtuellen Messe ConSense EXPO 2020. Das Aachener Softwarehaus zeigt seine hochentwickelten ConSense Softwarelösungen, die sich den spezifischen Anforderungen von Unternehmen jeder Größenordnung aus allen Branchen perfekt anpassen lassen. Die anwenderfreundlichen, modular aufgebauten und skalierbaren Standardsoftwarelösungen eignen sich für QM-Systeme nach DIN EN ISO 9001 sowie zur Abbildung zahlreicher weiterer Normen bis hin zu GxP-relevanten Systemen. Sie lassen sich durch zahlreiche Module, z. B. Maßnahmenmanagement, Auditmanagement, Kennzahlenmanagement und vieles mehr, ergänzen. Auf diese Weise können Unternehmen mit der ConSense Software ein Integriertes Managementsystem aufbauen, welches die betriebliche Realität genau abbildet ? und damit schnell die Akzeptanz seiner Nutzer gewinnt.

QM-Systeme und Integrierte Managementsysteme: Individuelle Konfiguration, maximale Transparenz

Alle ConSense Softwarelösungen, ob in der COMPACT-, PROFESSIONAL- oder ENTERPRISE-Version, zeichnen sich durch eine transparente Struktur, eine klare Rollen- und Rechteverteilung sowie eine intuitive, anwenderfreundliche Bedienung aus. Jeder Nutzer hat seine persönliche Startseite, die ihn über die für ihn relevanten Prozesse, Dokumente und Aufgaben informiert. Ganz neu in den Basisfunktionen ist z. B. die Möglichkeit, eigene Favoriten zusätzlich beliebig auf der Startseite zu platzieren, sowie eine verbesserte grafische Einbindung von Prozesslandkarten auf der Startseite. Als eigenständige, webbasierte und für mobile Endgeräte optimierte Lösung bietet ConSense PORTAL Zugriff auf alle Dokumente und Prozesse des Managementsystems. Aufgrund der intuitiven Bedienung und Fokussierung auf das Wesentliche ist ConSense PORTAL die ideale Lösung für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern im lesenden Zugriff und trägt zur Steigerung der Akzeptanz für das QM-System bei.

ConSense im internationalen Einsatz: Live-Übersetzung inklusive

Für Unternehmen mit mehreren Standorten und länderübergreifenden Organisationen hat der Softwarespezialist ConSense IMS ENTERPRISE entwickelt. Die Software unterstützt den Aufbau eines transparenten, akzeptierten Managementsystems für den internationalen und mehrsprachigen Einsatz. Sie vereinfacht die Abbildung komplexer, dezentral verteilter Organisationsstrukturen. Zum Aufbau eines mehrsprachigen Managementsystems steht die Oberfläche inzwischen in 20 Sprachen zur Verfügung. Die Softwarelösung erlaubt außerdem die Darstellung von länderspezifischen Besonderheiten in Varianten von Prozessen und Dokumenten. Mit der aktuellen Version haben Anwender auch die Möglichkeit, sich durch Live-Übersetzungen von Prozessen oder Dokumenten einen sofortigen Überblick über Inhalte zu verschaffen.

ConSense GxP ? Softwarelösung für das Validierungsmanagement

Die vorvalidierte Lösung ConSense GxP unterstützt Unternehmen in streng regulierten Branchen auf Basis des Integrierten Managementsystems bei der Einhaltung verschiedener nationaler und internationaler Richtlinien, Gesetze und Normen mit einer Vielzahl an hilfreichen Funktionalitäten. Dazu zählt das Management aller relevanten Normen, die im Rahmen des Qualitätsmanagements vorgegeben sind, z. B. die ISO 13485, sowie Richtlinien für ?Gute Arbeitspraxis? und FDA Title 21 Part 11.?Ebenso verwaltet das System unter anderem Nachweise über die Befähigung von Mitarbeitern, überwacht Termine, bietet die Möglichkeit elektronischer Unterschriften und übernimmt das Management von Dokumenten, die in verschiedenen Zeitzonen bearbeitet wurden. Das Modul vereinfacht insgesamt die besonders aufwendige GxP-gerechte Dokumentation und sorgt für eine lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Änderungen mittels Historieneintrag per Audit Trail.?Die gegebenenfalls erforderliche Validierung der Software kann in Zusammenarbeit mit der ConSense GmbH durchgeführt werden.

Die ConSense GmbH auf ihrer virtuellen Messe ConSense EXPO 2020: www.consense-gmbh.de/ConSenseExpo2020

Die ConSense GmbH ist einer der technologisch führenden Anbieter von Software für Qualitäts- und Integrierte Managementsysteme. Seit 2003 entwickelt die ConSense GmbH in Aachen skalierbare Lösungen für alle Unternehmensgrößen, dabei stehen die optimale Unterstützung der Organisationsabläufe und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit. Bei der technischen, organisatorischen und personellen Einführung von ConSense Softwarelösungen steht die ConSense GmbH mit modernen Strategien und Konzepten in allen Phasen beratend zur Seite ? von der Einführung bis zum laufenden Betrieb. Mit weit mehr als 750 Kunden und Userzahlen im sechsstelligen Bereich finden die ConSense Softwareprodukte Anwendung in sämtlichen Branchen.