Consultingverband BDU stärkt seine Berufsgrundsätze weiter

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) setzt seinen

Weg der ständigen Qualitätsverbesserung im Consulting konsequent weiter fort.

Der Beschluss der BDU-Mitgliederversammlung Ende 2019, die Unabhängigkeit der

Beratungsleistung als wichtiges Qualitätsmerkmal explizit in die

Berufsgrundsätze des Consulting-Branchenverbandes – unter § 2 Berufsausübung –

fest zu verankern, ist nun umgesetzt. BDU-Präsident Ralf Strehlau: “Wir sind

überzeugt davon, dass für unsere Kunden ein großer Mehrwert entsteht, wenn wir

sie unabhängig und objektiv beratend unterstützen. Eine unserer Kernaufgaben im

Beratungsprozess ist es, losgelöst von unternehmensinternen Befindlichkeiten,

Gewohnheiten und subjektiven Einschätzungen bestmögliche Lösungen für die

aktuell im Fokus stehende Herausforderung zu finden. Das geht nur, wenn wir als

Consultant frei von uns stark einschränkenden Einflüssen sind.” Im vergangenen

Jahr hatte der BDU Qualitätsstandards veröffentlicht. Diese beschreiben die

wichtigsten Eckpunkte einer hochwertigen Unternehmensberatungsleistung und den

Prozess der Zusammenarbeit mit dem Klienten und gelten ebenfalls als Richtlinie

für BDU-Berater.

Mit der Aufnahme in den Verband verpflichten sich die BDU-Mitgliedsfirmen, die

Berufsgrundsätze des BDU einzuhalten. Die Unternehmensberatung hält sich an

festgelegte Regeln und im Streitfall kann der Klient vom BDU Unterstützung und

Moderation erwarten. Mit dem Mitgliedsantrag sind bereits verschiedene

Qualitätsansprüche zu erfüllen. So muss zum Beispiel der Lebenslauf der

Geschäftsführung fünf Jahre Berufserfahrung in einer Managementposition

dokumentieren. Davon drei Jahre in einer Unternehmens- und/oder Personalberatung

gewesen sein (entweder selbständig und/oder angestellt mit Akquise- und

Budgeterfahrung). Außerdem müssen drei aussagefähige Projektbeschreibungen mit

Klienten-Empfehlungen aus den vergangenen 18 Monaten vorgelegt werden. Weiterhin

muss das Unternehmen über angemessene Qualitätsmanagement- und

Personalmanagement-Systeme verfügen. Die aktualisierten Berufsgrundsätze des

Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) unter:

https://www.bdu.de/media/3767/berufsgrundsaetze.pdf

Alle Elemente des BDU-Qualitätsverständnisses unter:

https://www.bdu.de/der-bdu/unser-anspruch/unser-qualitaetsverstaendnis/

