Consumer and Enterprise IT Antiviren Security Produkte – wie schützen diesen den Verbraucher in 2020?

Das österreichische Antiviren-Testlabor

AV-Comparatives hat seine Jahresendberichte zu IT-Sicherheitssoftware für

Verbraucher und Unternehmen veröffentlicht. Beide enthalten Details zu den

jeweiligen Testergebnissen sowie eine detaillierte Überprüfung der

Benutzeroberfläche für jedes Produkt, sodass Benutzer und Systemadministratoren

einen klaren Überblick über die Stärken und Schwächen der einzelnen Produkte

erhalten.

Sowohl für die Consumer- als auch für die Enterprise-Testreihe wurden die

Sicherheitsprodukte auf Herz und Nieren in folgenden Kategorien getetstet:

– Real-World Protection Test – Test gegen Bedrohungen aus dem

Internet

– Malware Protection Test – Hiermit wird die Fähigkeit eines

Programms überprüft, schädliche Dateien zu erkennen

– Performance Test – hat die Antivirensoftware Einfluss auf die

Geschwindigkeit des PC

– False-Positives Test – hiermit wird bewertet, ob die Software für

Fehlalarme anfällig ist

– Advanced Threat Protection Test – dieser Test befasst sich mit dem

Schutz vor gezielten Angriffen

Enterprise Endpoint Protection

Im Dezember 2019 Business Report wurden die folgenden

Unternehmenssicherheitsprodukte (in alphabetischer Reihenfolge zertifiziert:

Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Endgame, ESET, FireEye, Fortinet, K7,

Kaspersky, McAfee, Microsoft, Panda, Seqrite, Sophos, SparkCognition, VIPRE.

Lesen Sie hier den vollständigen Sicherheitsbericht zu Virenschutz für

Unternehmen hier:

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2019-august-novembe

r/

Home-User Endpoint Protection

Der Report enthält Einzelheiten zu allen 2019 durchgeführten Tests für

Verbraucherschutzprodukte sowie Auszeichnungen für jedes Produkt.

Für jede Testkategorie in der Consumer Main Test Series werden Gold-, Silber-

und Bronze-Auszeichnungen für die besten Ergebnisse vergeben. Produkte, die für

einzelne Testtypen ausgezeichnet wurden, sind in alphabetischer Reihenfolge:

Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, K7, Kaspersky, McAfee, VIPRE.

Produkte, die über alle Testtypen hinweg hohe Punktzahlen erzielen, werden mit

Top-Rated Product Awards ausgezeichnet. Diese zeigen, dass ein Programm über

alle Testtypen hinweg einen hohen Standard erreicht hat. 3 verschiedene Anbieter

haben dieses Jahr einen Top-Rated Product Award gewonnen. In alphabetischer

Reihenfolge sind dies: Avast, AVG, Kaspersky.

Schließlich geht der prestigeträchtige Prodcut of the Year Award des Jahres von

AV-Comparatives an das Programm mit den höchsten Punktzahlen aller Testtypen.

Der Preis für das Produkt des Jahres 2019 geht an Bitdefender.

Lesen Sie hier den vollständigen Antiviren-Sicherheitsbericht für Verbraucher:

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2019/

AV-Comparatives hat seinen Sitz in Innsbruck, Österreich, und führt strenge

unabhängige Tests von Sicherheitssoftware durch. Diese systematischen Tests

helfen Antiviren-Anbietern, Schwachstellen in ihren Programmen zu finden und so

ihren Schutz und ihre Leistung zu verbessern.

#avcomparatives #rsac2020 #cybersecurity #antivirus #antimalware #antivirus #ATP

#endpointsecurity

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an das AV-C Team:

contact@av-comparatives.org

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1093031/AV_Comparatives.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

Pressekontakt:

Peter Stelzhammer

Managing Director

Tel +43 6641611444

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112077/4525513

OTS: AV-Comparatives GmbH

Original-Content von: AV-Comparatives GmbH, übermittelt durch news aktuell