Content Creator schaffen Chancen für Unternehmen. Neue Weiterbildung bildet kreative Macher weiter

Das IFM Institut für Managementberatung bildet im Seminar ?Content Creator? Facharbeiter und Akademiker im Content Marketing mit Schwerpunkt auf Online-Texten weiter. Content-Erstellung stellt eine zentrale Aufgabe für Unternehmen in der Digitalisierung dar. Der Arbeitsmarkt zeigt einen steigenden Bedarf an Fachkräften im Bereich Content Creation. Die IFM-Weiterbildung unterstützt Menschen, eine fachliche Zusatzqualifikation für neue Karrierewege zu erwerben.

Content-Experten in Unternehmen gefragt

??Wir konnten in den letzten Jahren eine wachsende Nachfrage nach Weiterbildungen rund um das Thema Online Marketing beobachten. Social Media Marketing gehörte zu unserer Top 5 der meist gebuchten Seminare 2020. Unsere neue Weiterbildung legt den Fokus darauf, die eigenen Fähigkeiten in der Content-Erstellung weiterzuentwickeln. Auf Interessenten mussten wir nicht lange warten. Die erste große Gruppe hat 2021 bereits ihre einmonatige Weiterbildung erfolgreich absolviert?, so Angela Jahnkow, Geschäftsführung des IFM.

Content Creation ist überall unentbehrlich, wo das Geschäft in Richtung Digitalisierung geht. Laut der ?Content Marketing Trendstudie 2020? von Statista et al. betrachten drei Viertel der B2B-Unternehmen ihre Content-Marketing-Strategie als erfolgreich. Im B2C-Bereich beschreiben 54 Prozent der befragten Unternehmen, dass sie ein größeres Team bräuchten, um mit Content Marketing noch erfolgreicher zu werden.

Viele Namen mit einem Ziel: Das Herz der Kunden gewinnen

Content Creator sind alle Berufe, die Inhalte für Websites, Social Media, Pressemitteilungen und Newsletter erstellen und managen. Andere Berufsbezeichnungen sind Content Manager, Social Media Manager, Online Redakteur oder Texter. Sie alle verbindet die Aufgabe, Kunden mit verschiedenen Content-Formaten für eine Marke zu begeistern. Dafür werden informative, wissensvermittelnde oder unterhaltende Texte, Grafiken, Videos und Podcasts kreiert.

Die einmonatige IFM-Weiterbildung spiegelt die vielfältigen Aufgaben des Content Creators wider. Teilnehmer lernen den Content-Marketing-Prozess von der Planung bis zur Erfolgsmessung sowie die Erstellung gängiger Content-Formate praxisnah kennen. Ausgewählte Experten vermitteln Know-how z. B. im Bereich Recherche, Storytelling und Suchmaschinenoptimierung, die heute für das Verfassen professioneller Online-Texte notwendig sind.

Zur IFM-Weiterbildung in Berlin und Potsdam

Die Weiterbildung richtet sich an Facharbeiter und Akademiker, die erste Erfahrungen im Bereich Marketing, Vertrieb, Kommunikation, Medien oder Publizistik mitbringen. Die Teilnehmer erhalten nach Abschluss ein Zertifikat als ?Content Creator?, das Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Kombinationen mit anderen Weiterbildungen wie dem klassischen ?Marketing? und ?Online Marketing? ergänzen die berufliche Qualifizierung individuell.

Seit seiner Gründung 1993 in Potsdam begleitet unser Institut Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen.

Gemeinsam mit einem Team von über 200 erfahrenen Trainern, Beratern und Coaches aus Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen wir Unternehmen und ihre Mitarbeiter durch Qualifizierung, Coaching und Consulting. Mit mehr als 600 Seminarthemen spezialisieren wir Fach- und Führungskräfte in ihrer fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenz.

Die hohe Qualität unserer Dienstleistung hat zu einem kontinuierlichen Ausbau unserer Geschäftstätigkeit und nachhaltigem Wachstum geführt.

Unsere Seminare und Trainings sind bundesweit als individuelle Firmenschulungen sowie als offene Seminare in unseren Seminarzentren in Berlin Charlottenburg, Berlin Prenzlauer Berg, Potsdam, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Basel oder als Inhouse-Trainings buchbar.