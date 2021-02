Content Management für PowerPoint – Einfacher. Einheitlicher. Effizienter

Beim Erstellen von Präsentationen sollte man sich stets auf die inhaltliche Ausgestaltung konzentrieren können. Jedoch sieht die Realität häufig anders aus. Die Zeit verstreicht im Nu, da man sich mit Formatierung und der Suche nach bestehenden Folien, Bildern und Diagrammen beschäftigen muss, um die eigene Präsentation dem Corporate Design entsprechend zu gestalten.

Eine Zusatzlösung für PowerPoint sorgt dafür, dass Präsentationen mit 40 % weniger Aufwand erstellt und gleichzeitig die Einheitlichkeit signifikant erhöht werden kann. Neben einer automatischen Prüfung des Designs sowie einer automatischen Aktualisierung veralteter Inhalte, ermöglicht die zukunftssichere Enterprise Lösung eine nahtlose Zusammenarbeit in Microsoft 365 und sorgt durch eine zentrale Bibliothek für umgehend zur Verfügung stehende Präsentationen, Folien und Vorlagen.

Im Live eSeminar „Content Management für PowerPoint ? Professionelle und markenkonforme Präsentationen im Handumdrehen“ am 25. Februar 2021, zeigen die Content Management Experten aus dem MEHRWERK-Team, wie die effiziente und einheitliche Erstellung von Präsentationen gemeistert werden kann. Interessenten/innen können sich hier kostenfrei registrieren: [Informationen und Registrierung zum Live eSeminar]

Als führendes Bindeglied zwischen Fachbereich und IT bietet MEHRWERK professionelle Lösungen und Beratung zur softwarebasierten Geschäftsprozessoptimierung auf Basis marktführender Standardsoftware-Komponenten. Durch den modularen Aufbau werden in kürzester Projektlaufzeit individuelle Lösungen in den Bereichen Business Intelligence & Process Mining, Supply Chain Management und SAP? Cloud implementiert, sodass ein Return-on-Invest in Monaten anstelle von Jahren erreicht wird.