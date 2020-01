Contentserv im Gartner Magic Quadrant 2020 für Master Data Management Lösungen positioniert

Ermatingen, Schweiz – 28. Januar 2019 – Contentserv, der Hersteller der Contentserv Product Experience Platform (PXP) und weltweit führender Product Information Management-Anbieter (PIM), gab heute bekannt, dass er bereits zum zweiten Mal von Gartner, dem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, als einer von 13 Anbietern im Magic Quadrant 2020 für Master Data Management-Lösungen aufgenommen wurde. Dem Bericht zufolge “zeigt der MDM-Markt einen signifikanten Wandel weg von hohen Kosten und Komplexität hin zu flexibler Lizenzierung und agiler Implementierung”.

“Wir sind sehr stolz, dass eine so bedeutende Analystengruppe unsere Arbeit honoriert. Unsere Kunden äußern nach wie vor ihre volle Zufriedenheit mit der Kompetenz von Contentserv, ihre Anforderungen zu erfüllen.”, erläutert Armin Dressler, CEO von Contentserv und ergänzt: “Wir freuen uns besonders, in diesem Bericht genannt zu werden, zumal MDM ja nur ein Teil unseres Angebots ist. In Kombination mit PIM, DAM und Marketing Experience Management (MxM) glauben wir, eine 360-Grad-Vision für die Customer Experience zu erfüllen, wie es kein anderer Anbieter tun kann.”

Contentserv hat erkannt, dass dynamische und personalisierte Erfahrungen in Echtzeit die neue Realität sind, die die Verbraucher im digitalen Zeitalter erwarten. Nur durch umfassende, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse werden diese Erwartungen noch übertroffen. Contentserv konzentriert sich auf Unternehmen, die ein starkes Markenerlebnis im Einzelhandel, Vertrieb und in der Produktion erzielen wollen. Die Product Experience Platform von Contentserv vereint Product Information Management, Master Data Management und Marketing Experience Management sowie Digital Asset Management unter einem Dach. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es Markenherstellern und Einzelhändlern gleichermaßen, ihren Kunden kontextbezogene und überzeugende Produkterlebnisse an allen Kontaktpunkten zu bieten.

Armin Dressler fügt hinzu: “Wir setzen unsere Anstrengungen fort: Wir investieren nicht nur in die Entwicklung der unserer Meinung nach besten Product Experience Platform für unsere Kunden – indem wird weitere spannende Innovationen schon im Sommer 2020 einführen. Wir setzen auch ganz stark auf unsere Partner-First-Strategie und stärken weiterhin unsere Marktpräsenz in neuen Regionen wie Japan, den USA und APAC mit den jüngsten Kundengewinnen.”

Gartner Zuordnung und Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, Simon Walker, Alan Dayley, Sally Parker, Malcolm Hawker, 13. Januar 2020.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Einstufungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.