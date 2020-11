Contentserv und BigCommerce ebnen den Weg zu attraktiven Einkaufserlebnissen

Contentserv, der weltweit führende Anbieter für Product Experience Management-Lösungen, gibt seine Technologiepartnerschaft mit BigCommerce bekannt ? einer der führenden offenen SaaS-E-Commerce-Plattformen für schnell wachsende und etablierte Marken. BigCommerce ist eine schlanke und dennoch leistungsstarke cloudbasierte E-Commerce-Plattform, die eine umfassende Bestandsverwaltung mit einem vielseitigen Shopsystem kombiniert und gleichzeitig den Multichannel-Vertrieb vereinfacht. Diese Partnerschaft ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Contentserv und BigCommerce über einen von Contentserv entwickelten Connector ? für die zuverlässige Syndizierung von Produktdaten über alle BigCommerce-Shops hinweg.

Um ihren Kunden hervorragende Erlebnisse zu bieten, müssen Markenhersteller aktuelle, korrekte, umfassende und relevante Produktinhalte anbieten. Viele Anbieter sind jedoch durch Systeme, Prozesse und Tools eingeschränkt, die es erschweren, qualitativ hochwertige Produktinformationen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bereitzustellen. Mit dem BigCommerce-Connector von Contentserv optimieren Marken die Art und Weise, wie sie relevante und zielgerichtete Produktinformationen an BigCommerce-Shops liefern. Das macht es ihnen leichter, einzigartige und verlässliche Einkaufserlebnisse für ihre Kunden zu schaffen.

?Unsere Partnerschaft mit Contentserv unterstreicht unser Versprechen, Händlern Zugang zu hochkarätigen Technologien und Dienstleistern der Branche zu bieten. Contentserv teilt unseren Wunsch, Händlern dabei zu helfen, mehr zu verkaufen und schneller zu wachsen, um ihren Erfolg zu maximieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zur gegenseitigen Unterstützung unserer Kunden”, sagt Russell Klein, Chief Commercial Officer bei BigCommerce.

Die Integration beider Technologien bietet Markenanbietern erhebliche Vorteile: Mit dem Connector können die User Produktinhalte, die an Online-Shops geliefert werden sollen, sehr einfach verwalten und jederzeit überprüfen, ob Aktualisierungen korrekt erfolgt sind. Darüber hinaus können User, dank der einfachen Konfiguration und der intuitiven Benutzeroberfläche, mühelos und schnell mit dem Connector starten und somit sicherstellen, dass alle BigCommerce-Shops die Produktdaten im richtigen Format erhalten.

?Mit BigCommerce erweitern wir unser Ecosystem um eine der führenden und am schnellsten wachsenden E-Commerce-Plattformen. Der neu veröffentlichte Connector zu BigCommerce ist für On Premise-Installationen sowie für unsere Cloud-Plattform verfügbar. Der Connector ermöglicht es Unternehmen, qualitativ hochwertige und ansprechende Produktinformationen automatisch mit BigCommerce zu synchronisieren. Mit dem Einsatz des Connectors können Unternehmen die Implementierungszeit verkürzen und eine schnelle Time-to-Value erzielen”, erklärt Marcus Ruppert, VP Business Services bei Contentserv.

Contentserv und BigCommerce verfolgen das gleiche Ziel: Marken und Einzelhändlern eine Möglichkeit zu bieten, ihr Geschäft global zu skalieren. Mit dieser nahtlosen Integration unterstreichen beide Unternehmen ihr Engagement für kontinuierliche Innovation, Integrität und Kundenorientierung.

Mehr Informationen über den Contentserv BigCommerce Connector finden Sie hier.

Über BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) ist eine führende Software-as-a-Service (SaaS) E-Commerce-Plattform, die es Händlern jeder Größe ermöglicht, ihre Geschäfte online aufzubauen, zu innovieren und zu erweitern. Als führende offene SaaS-Lösung bietet BigCommerce Händlern anspruchsvolle Enterprise-Funktionalitäten, Anpassungsfähigkeit und Performance gepaart mit einfacher und benutzerfreundlicher Bedienung. Zehntausende von B2B- und B2C-Unternehmen in 150 Ländern und zahlreichen Branchen nutzen BigCommerce, um ansprechende Online-Shops zu erstellen, darunter Ben & Jerry–s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, Sony, Vodafone und Woolrich. BigCommerce hat seinen Hauptsitz in Austin (USA) und Niederlassungen in San Francisco (USA), Sydney und London. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bigcommerce.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Instagram, und Facebook.

BigCommerce? ist eine eingetragene Marke von BigCommerce Pty. Ltd. Marken und Dienstleistungsmarken von Dritten sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/