Convenience-Großhändler mit einem Netz aus 1.200 Geschäften in GA, NC, SC und AL verkauft seine Erstlieferung von 15 TAAT™ Master Cases vollständig vor der Auslieferung

Las Vegas und Vancouver, 25. Juni 2021 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass Peach State Distributor (PSD), ein Großhändler mit Sitz in Alpharetta, Georgia, seine ursprüngliche Bestellung von 15 TAAT Master Cases (Kisten) im Rahmen einer Initiative, den Staat Georgia (10,62 Millionen Einwohner) als nächsten potenziellen Markt für eine umfassende Einführung von TAAT als Alternative zu Tabakzigaretten zu testen, vollständig vorab verkauft hat. Die Lieferung, die am Donnerstag, den 24. Juni 2021, in Alpharetta eintraf, ist für die Verteilung an die PSD-Einzelhandelskunden in Georgia und North Carolina vorgesehen, die die ersten offiziellen Einzelhändler von TAAT an der Ostküste der USA werden. Diese Einzelhändlerplatzierungen ergänzen die bestehende Verfügbarkeit von TAAT bei mehr als 250 Einzelhändlern im Bundesstaat Ohio sowie das E-Commerce-Portal des Unternehmens, das TAAT seit Februar 2021 verkauft und das Produkt in den USA der Mehrheit der Raucher ab 21 Jahren zur Verfügung stellt.

PSD ist ein Geschäftsbereich des Unternehmens Forte International Spirits Direct Distribution, das regionale Spezialmarken von Spirituosen und Likören wie Jaan, Five OClock, Zapata und Tennessee Crown vertreibt. PSD, das auf Basis von Direct-to-Store-Lieferungen (DSD) arbeitet, führt eine Vielzahl von Convenience-Produkten, darunter Getränke, Snacks und spezielle Lifestyle-Produkte. PSD beliefert etwa 1.200 Einzelhandelsgeschäfte, darunter 800 Convenience-Stores sowie Spirituosenläden und unabhängige Ketten von Cash-and-Carry-Märkten, von denen viele bereits Tabakprodukte anbieten. Etwa 90 % der Kunden von PSD befinden sich im Bundesstaat Georgia, obwohl auch Einzelhändler in North Carolina, South Carolina und Alabama bedient werden.

Mehr als 1,2 Millionen Erwachsene in Georgia sind Tabakraucher, was etwa 17,4 % der erwachsenen Bevölkerung dieses Staates entspricht.1 Mitte Juni 2021 hat sich die Nachfrage von Rauchern ab 21 Jahren nach TAAT in Georgia als stark erwiesen, obwohl es im Staat keine gezielten Marketing- oder Werbemaßnahmen gab. Auf E-Commerce-Bestellungen und kostenlose Musterpaketanfragen an Lieferadressen in Georgia entfielen etwa 14 % und 20 % der Anzahl der Bestellungen und Musterpaketanfragen an Adressen in Ohio. Dies deutet auf eine robuste bestehende Nachfrage und ein Markenbewusstsein für TAAT in Georgia hin, auch ohne regionale Werbung vor der Einführung in den Einzelhandel in diesem Bundestaat.

Die erste Lieferung von TAAT an PSD, einen Vertriebshändler mit Sitz in Alpharetta, Georgia, der über 1.200 Verkaufsstellen in Georgia und angrenzenden Bundesstaaten beliefert, war bereits ausverkauft, bevor sie Anfang der Woche im Lager von PSD eintraf. Die bevorstehenden Platzierungen von TAAT in Läden in ganz Georgia werden die bestehenden Einzelhandelsverkaufsstellen in Ohio und Illinois ergänzen.

Um die Leistung der über PSD durchgeführten Einführungsinitiativen zu maximieren, plant TAAT, einen dedizierten internen Vertreter mit Sitz in Georgia einzusetzen, der direkt mit PSD und seinen Einzelhandelskunden auf lokaler Ebene zusammenarbeiten wird, um die frühe Kommerzialisierung von TAAT Original, Smooth und Menthol zu überwachen. Es werden derzeit Bewerbungen für diese Position erbeten. Kandidaten können unter hello@taatusa.com eine detaillierte Stellenbeschreibung und einen Überblick über die Anforderungen an den Bewerber anfordern.

Paul Duffy, Director of Sales bei PSD, kommentierte: Viele unserer bestehenden Produktangebote sind strategische Alternativen für Verbraucher, die auf bestimmte Inhaltsstoffe verzichten möchten, die in Mainstream-Produkten üblich sind (z. B. Zucker in Erfrischungsgetränken). Daher passt TAAT als innovative Alternative zu Tabakzigaretten, die weder Nikotin noch Tabak enthalten, gut in unser Produktportfolio. Es zeigt sich, dass unsere Annahme korrekt war, da sich die gesamte Bestellung von 15 Master Cases (Kisten) vor deren Auslieferung über Vorabverkäufe an Einzelhandelskunden in Georgia sowie einige wenige in North Carolina verkauft hat. Wir freuen uns darauf zu erfahren, wie TAAT in den Filialen angenommen wird und hoffen, dass eine solche Performance auf eine anhaltende Nachfrage nach TAAT in unseren Märkten an der Ostküste der USA hindeutet.

Setti Coscarella, CEO von TAAT, sagte: Während wir weiterhin eine Marke in der globalen Tabakindustrie aufbauen, haben wir die Aufmerksamkeit mehrerer Händler im ganzen Land sowohl durch Blindkontaktaufnahme als auch durch Empfehlungen aufgrund bestehender Geschäftsbeziehungen auf uns gezogen. Wir haben uns für Georgia als nächsten Markt für die offizielle Einführung von TAAT aus mehreren strategischen Gründen entschieden, darunter die beeindruckende Fähigkeit von PSD, die Kommerzialisierungsbemühungen für neue alternative Produkte, die TAAT ähneln, umzusetzen. Zusätzlich zur Tatsache, dass Georgia und Ohio etwa die gleiche Bevölkerungszahl haben, haben beide Staaten mit fünf anderen Staaten gemeinsame Grenzen. So wie die Einführung von TAAT in Ohio das Produkt für Raucher ab 21 Jahren in den angrenzenden Bundesstaaten Michigan, Indiana, Kentucky, Pennsylvania und West Virginia zugänglich machte, bietet die Einführung von TAAT in Georgia ähnliche Möglichkeiten für Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee und Alabama. TAAT ist erst seit etwa 200 Tagen im Handel erhältlich, und Einzelhändler in unserem zweiten Erweiterungsmarkt haben bereits 100 % unserer ersten Lieferung an unseren ersten Vertriebshändler gekauft, bevor diese überhaupt eintraf. Ich glaube, dass dies ein sehr positiver Indikator für unser Potenzial und unseren Versuch ist, unsere Präsenz in den USA in diesem Jahr zu verstärken.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

