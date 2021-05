Converge Technology Solutions meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021

Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX: CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum zum 31. März 2021 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Q1 –21 Highlights

– Der Umsatz im ersten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 28 % auf 310,2 Mio. Dollar

– Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 67,8 Mio. Dollar

– Das bereinigte EBITDA stieg auf 18,8 Mio. Dollar von 11,0 Mio. Dollar im Vorjahr

– Der Nettogewinn betrug 3,7 Mio. Dollar, verglichen mit einem Verlust von 1,4 Mio. Dollar im Vorjahr

– Abschluss einer 86,5-Millionen-Dollar-Eigenkapitalfinanzierung zu 4,85 Dollar pro Stammaktie im Januar 2021

– Wechsel von der TSX Venture Exchange an die TSX am 11. Februar 2021

– Erweiterung der ABL-Kreditfazilität von 140 Mio. Dollar auf 190 Mio. Dollar am 22. März 2021

– Abschluss der Akquisitionen von CarpeDatum LLC. und Accudata Systems, Inc. und damit Hinzufügung von Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Analytik, Netzwerk und Sicherheit

Im Anschluss an das Quartal

– Fünf wichtige IBM-Auszeichnungen 2021, darunter: den Beacon Award, Top North America Sell Business Partner of the Year, Top North America IBM and Red Hat Synergy Partner of the Year, IBM Data and AI Business Unit Excellence Award für Cloud Pak for Data und IBM Business Unit Excellence Award für Protect: Digital Trust

– Ankündigung einer Partnerschaft mit Lucira Health zur Bereitstellung des ersten rezeptfreien COVID 19 Einweg-Testkits in PCR-Qualität für den Heimgebrauch

– Abschluss der Übernahme von Dasher Technologies, Inc., einem führenden Anbieter von IT-Lösungen im Silicon Valley

„Converge hat ein weiteres historisches Ergebnis im ersten Quartal erzielt und ich freue mich, dass unser Schwung aus dem Jahr 2020 uns erfolgreich in das neue Jahr trägt, trotz der Herausforderungen, denen wir uns weiterhin weltweit stellen müssen. Ich fühle mich besonders geehrt, dass unser Team mit Lucira Health zusammenarbeitet, um die sichere Wiedereröffnung unserer Gemeinden und Volkswirtschaften zu ermöglichen und gleichzeitig die einzigartige Kombination von Fähigkeiten zu zeigen, die Converge seinen Kunden bietet“, sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „Converge und alle seine Mitarbeiter haben im Laufe des Quartals weiterhin extrem hart gearbeitet und Meilensteine wie den TSX-Abschluss, die zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 86,5 Millionen Dollar, die Erweiterung unserer ABL-Kreditfazilität, unsere jüngsten Akquisitionen und die Anerkennung als Partner des Jahres sowohl von IBM als auch von RedHat umgesetzt.“

Telefonkonferenz zum ersten Quartal

Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz mit den vierteljährlichen Ausführungen des Managements und einer anschließenden Frage- und Antwortphase abhalten.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird verfügbar sein und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden. Einwahldetails finden Sie unten.

Ein Live-Audio-Webcast und ein Archiv der Telefonkonferenz werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3160102-1&h=3060962739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3160102-1%26h%3D1507943779%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252Finvestor-relations%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252Finvestor-relations%252F&a=https%3A%2F%2Fconvergetp.com%2Finvestor-relations%2F)verfügbar sein. Bitte stellen Sie mindestens 15 Minuten vor der Telefonkonferenz eine Verbindung her, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die Sie eventuell benötigen, um den Webcast zu hören.

Zusammenfassung der Konzern-Bilanz

(ausgedrückt in tausend Dollar)

31. März 2021 31. Dezember 2020

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Barmittel Dollar 68.432 Dollar 64.767

Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 49.671 –

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 345.239 364.308

und sonstige Forderungen

Inventar 51.710 37.868

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 10.397 10.376

Vermögensgegenstände

525.449 477.319

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagen und nutzungsberechtigte 25.509 23.558

Vermögenswerte, netto

Immaterielle Vermögenswerte, netto 113.066 108.926

Firmenwert 121.447 110.068

Sonstige langfristige Vermögenswerte 2.023 749

Dollar 787.494 Dollar 720.620

Summe der Verbindlichkeiten und des

Eigenkapitals

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Dollar 370.030 Dollar 398.003

Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Anleihen 141.316 133.281

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 19.952 22.125

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 20.885 17.376

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern 1.461 764

553.644 571.549

Langfristige Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 30.403 28.858

Anleihen 895 5.882

Latente Steuerschuld 14.527 12.584

Dollar 599.469 Dollar 618.873

Eigenkapital

Stammaktien 217.907 135.354

Tauschrechte 5.115 4.853

Rücklage aus der Währungsumrechnung 614 817

Defizit (35.611) (39.277)

188.025 101.747

Dollar 787.494 Dollar 720.620

Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses (Verlustes)

(ausgedrückt in tausend Dollar)

Für die drei Monate zum 31. März, 2021 2020

Einnahmen

Produkt Dollar 252.507 Dollar 190.383

Service 57.695 51.142

Gesamteinnahmen 310.202 241.525

Kosten des Umsatzes 242.405 186.690

Bruttogewinn 67.797 54.835

Vertriebs-, Verwaltungs- und 49.643 45.204

Gemeinkosten

Einkommen vor folgenden 18.154 9.631

Abschreibungen und Amortisationen 6.488 5.401

Finanzaufwendungen, netto 2.420 5.499

Sondergebühren 3.051 1.939

Sonstige Aufwendungen (Erträge) 1.093 (1.619)

Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern 5.102 (1.589)

Ertragsteueraufwand (-erstattung) 1.436 (173)

Nettogewinn (-verlust) Dollar 3.666 Dollar (1.416)

Kumulierter sonstiger umfassender

Verlust

Wechselkursverlust bei Umrechnung 203 1.699

ausländischer Geschäfte

Gesamtergebnis (Verlust) Dollar 3.463 Dollar (3.115)

Bereinigtes EBITDA Dollar 18.768 Dollar 11.044

Bereinigtes EBITDA (Non-IFRS-Finanzkennzahl)

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettoverlust bzw. -gewinn dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Ertragsteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Die Sonderaufwendungen bestehen in erster Linie aus restrukturierungsbedingten Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Restrukturierung von erworbenen Unternehmen sowie aus bestimmten Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit erworbenen Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere derartige einmalige Kosten im Zusammenhang mit Restrukturierungen, Finanzierungen und Akquisitionen enthalten. Das Unternehmen verwendet das bereinigte EBITDA, um Anlegern eine zusätzliche Kennzahl für die operative Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Das Management verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um den Vergleich der operativen Leistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und um die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Anforderungen an das Betriebskapital zu erfüllen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wird sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die nach IFRS erstellt wurden. Investoren werden ermutigt, die Abschlüsse und Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen und diese in Verbindung mit den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen zu betrachten. Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare IFRS-Kennzahl übergeleitet:

Für die drei Monatemit Ende 31. März,

2021 2020

Jahresüberschuss (-fehlbetrag) vor Dollar 5.102 Dollar (1.589)

Steuern

Finanzaufwand 2.420 5.499

Abschreibungen und Amortisationen 6.488 5.401

In den Umsatzkosten enthaltene 695 1.434

Abschreibungen

Fremdwährungsverlust (-gewinn) 1.012 (1.640)

Sondergebühren 3.051 1.939

Bereinigtes EBITDA Dollar 18.768 Dollar 11.044

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitsangebote an Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Angeboten für Managed Services, digitale Infrastruktur und Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf convergetp.com.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „Zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „antizipiert“ oder „antizipiert nicht“, „plant“, „Budget“, „geplant“, „prognostiziert“. „Schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „möglicherweise“ oder „könnte“, „würde“, „könnte“ oder „wird“ eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Converge keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Für eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, sollten sich die Leser auf die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com abrufbaren Unterlagen des Unternehmens beziehen, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars, der Management Discussion and Analysis und der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Pressekontakt:

Converge Technology Solutions Corp., E-Mail:investors@convergetp.com, Tel.: 416-360-1495

Original-Content von: Converge Technology Solutions Corp., übermittelt durch news aktuell