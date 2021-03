Converge Technology Solutions meldet Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020

Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), eine nationale Plattform von regional fokussierten Anbietern von Hybrid-IT-Lösungen in den USA und Kanada, freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2020 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Q420 & FY20 Highlights

– Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 % auf 289,6 Millionen Dollar und der Jahresumsatz um 38 % auf 948,8 Millionen Dollar

– Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 98 % auf 23,4 Dollar und das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 92 % auf 60,5 Millionen Dollar

– Der Nettogewinn im vierten Quartal betrug 1 Millionen Dollar und der Jahresverlust 4,2 Millionen Dollar

– Stärkung der Bilanz durch die Aufnahme von 109 Millionen Dollar Eigenkapital im Jahr 2020

– Abschluss der Front-Office-Integration von 12 Tochtergesellschaften, was zu geschätzten jährlichen Kosteneinsparungen von über 20 Millionen Dollar führte

– Abschluss einer dreijährigen, verbindlich zugesagten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 140 Millionen Dollar, die zu geschätzten jährlichen Zinskosteneinsparungen von über 8 Millionen Dollar führen wird

– Abschluss von fünf Übernahmen im Jahr 2020, darunter PCD Solutions, Inc. mit Sitz in Quebec, Unique Digital, Inc. mit Sitz in Texas, Workgroup Connections, Inc. mit Sitz in Missouri, Vivvo Applications Studio LTD. mit Sitz in Saskatchewan und Vicom Computer Services, Inc. mit Sitz im Nordosten der USA.

– Platzierung als am schnellsten wachsenden Unternehmen auf der CRN Fast Growth 150 Liste 2020; Ernennung zum Red Hat Rising Star Partner of the Year; Auszeichnung als 2020 Ingram Micro Cloud Reseller Partner of the Year North America; Erlangung der VMware Master Competencies für Netzwerkvirtualisierung und Cloud Management & Automation; Erlangung des Titanium Partner Status bei Dell Technologies; und Erhalt des Cisco CX Specialization Status

Im Anschluss an das Quartal 2021

– Abschluss einer 86,5-Millionen-Dollar-Eigenkapitalfinanzierung zu 4,85 Dollar pro Stammaktie im Januar 2021

– 2 Jahre in Folge als Top-Performer auf der OTCQX Best 50 List und der TSX Venture 50 List ausgezeichnet

– Wechsel von der TSX Venture Exchange an die TSX am 11. Februar 2021

– Abschluss von zwei Akquisitionen, darunter CarpeDatum LLC, ein Spezialist für künstliche Intelligenz und Analysen, und Accudata Systems, Inc. ein Anbieter von Cybersecurity und Managed Services

„Converge war noch nie so stark und so gut für weiteres Wachstum positioniert wie heute“, so Shaun Maine, CEO von Converge. „Unsere jüngsten Bemühungen, die von der Stärkung unserer Bilanz über die Ausweitung unserer geografischen Reichweite in wertvolle Märkte wie Texas bis hin zu unserem kürzlichen Aufstieg an die TSX reichen, versetzen uns in eine ideale Position, um die Anforderungen unserer großen und wachsenden Kundenbasis an IT-Lösungen zu erfüllen. Wir hatten im 4. Quartal unser bisher stärkstes Quartal mit einem Umsatz von 289,5 Millionen Dollar und einem bereinigten EBITDA von 23,4 Millionen Dollar. Das jährliche bereinigte EBITDA-Wachstum lag das zweite Jahr in Folge bei über 90 %. Wir haben im vergangenen Jahr auch eine Reihe neuer institutioneller und privater Investoren als Aktionäre begrüßt und werden uns weiterhin auf Wachstum und die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie zum Nutzen aller Converge-Stakeholder konzentrieren.“

„Dass unser Team diese Ergebnisse erzielt hat, während es den Druck und die Anforderungen der COVID-19 bewältigte, spricht wahrlich Bände über das Engagement und den Ehrgeiz jedes einzelnen unserer Mitarbeiter“, fügte Greg Berard, Präsident von Converge, hinzu. „Während wir das Erreichte feiern und die Widrigkeiten des Jahres 2020 überwinden, werden wir diesen Schwung nutzen, um im kommenden Jahr weiteres bedeutendes Wachstum zu erzielen.“

Viertes Quartal Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz mit den vierteljährlichen Ausführungen des Managements und einer anschließenden Frage- und Antwortphase abhalten.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird verfügbar sein und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden. Einwahldetails finden Sie unten.

Ein Live-Audio-Webcast und ein Archiv der Telefonkonferenz werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091519-1&h=4230373847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091519-1%26h%3D1177778084%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252Finvestor-relations%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fconvergetp.com%252Finvestor-relations%252F&a=https%3A%2F%2Fconvergetp.com%2Finvestor-relations%2F)verfügbar sein.

