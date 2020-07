Copper Mountain nimmt Direktflotationsreaktoren in der Copper Mountain Mine in Betrieb



Vancouver, B.C., 8. Juli 2020 – Copper Mountain Mining Corporation (TSX:CMMC | ASX:C6C) (“Copper Mountain” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/copper-mountain-mining-updated-feasibility-study-for-little-eva-project/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Direktflotationsreaktoren (DFRs) in seiner Copper Mountain Mine erfolgreich installiert und in Betrieb genommen hat, und zwar im Zeit- und Kostenrahmen. Es handelt sich hierbei um die erste Stufe ihres Mühlenerweiterungsprojekts, das die Anlagenkapazität von 40.000 Tonnen pro Tag auf 45.000 Tonnen pro Tag erhöhen wird. Die Installation der DFRs erhöht die Effizienz und die Kapazität des derzeitigen Reinigungskreislaufs, der den Kupferkonzentratgehalt von etwa 25% auf 28% erhöhen dürfte, was zu niedrigeren Kosten für Transport, Verhüttung und Raffination des Konzentrats führen wird. Siehe Anhang A für Fotos der installierten DFRs.

“Wir freuen uns, dass die Installation der DFRs im Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen wurde”, kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. “Die DFRs wurden in Betrieb genommen und dem Betrieb übergeben. Dies ist ein Zeugnis für die großartige Arbeit unseres Betriebs- und Projektteams. Die DFRs sind ein Projekt mit geringem Kapital und hoher Rendite, und wir sehen bereits verbesserte Konzentratqualitäten. Die nächste Stufe des Mühlenausbauprojekts ist die Installation der dritten Kugelmühle. Wir sind in der Lage, diese Phase rasch wieder aufzunehmen, da wir lange Vorlaufzeiten in Kauf genommen haben, und wir haben auch die Flexibilität, das Projekt bei Bedarf zu beschleunigen. Mit der Installation der dritten Kugelmühle erwarten wir eine Produktionssteigerung von 15 bis 18% infolge eines höheren Durchsatzes und besserer Ausbeuten.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von Britisch-Kolumbien in der Nähe der Stadt Princeton. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit im Durchschnitt jährlich etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 4.000 qkm großes, sehr aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol “CMMC” und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol “C6C” gehandelt.

Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands der

COPPER MOUNTAIN MINING

“Gil Clausen”

Gil Clausen, P.Eng.

Hauptgeschäftsführer

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

ANHANG A: Direkte Flotationsreaktoren im Bergwerk Copper Mountain

