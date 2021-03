CORA: Der intelligente IT-Automat by PIDAS

Bei vielen ServiceNow-Projekten binden wir Umsysteme an, verwenden Schnittstellen oder stellen solche zur Verfügung. Als ich jedoch die Möglichkeit bekam beim Plugin ?CORA by PIDAS? mitzuarbeiten, war es doch etwas ganz Besonderes. Einerseits ist ?die CORA? kein typisches Software IT-System und andererseits soll das Plugin nicht spezifisch für einen Kunden entwickelt, sondern als Plugin im Store von ServiceNow bereitgestellt werden. Es soll so entwickelt werden, dass es für möglichst viele Kunden passend ist.

Was ist ?die CORA??

Die Firma PIDAS beschreibt das Produkt auf ihrer Webseite wie folgt.

?CORA ist ein intelligentes Hardware-Ausgabesystem in Form eines Automaten. Kein langes Warten auf Notebooks, Desktops, Bildschirme, Smartphones und Zubehör aller Art: CORA stellt diese dem betroffenen User mittels Badge, PIN oder Barcode schnell und unkompliziert zur Verfügung.?

CORA ist also die logische Weiterführung des Self-Service-Gedankens.?Man stellt den Mitarbeitern eine Maschine bereit, mit welcher sie selbständig Hardware beziehen können.?CORA stellt also die ideale Ergänzung zum softwarebasierten ServiceNow bereit. Mit?ServiceNow?lassen sich Prozesse einfach digital und interaktiv abbilden. Mit CORA bekommt man die Schnittstelle zur physischen Welt. Es musste also fast schon der logische nächste Schritt sein, die zwei Systeme mit einer Schnittstelle (bereitgestellt durch das ?CORA by PIDAS?-Plugin) zu verbinden.

Das Plugin bietet aktuell Zugriff auf zwei CORA-Tasktypen: Den ?Client Task? und den ?Support Task?. Kurz:

Über einen ?Client Task? kann man dem Enduser Hardware aus der CORA bereitstellen.

Mit dem ?Support Task? bekommt (typischerweise) der/die Service Desk Mitarbeitende den Auftrag, etwas in die CORA einzulagern.

Mit dem Plugin kann der ServiceNow-Administrator, frei nach Wunsch, in den entsprechenden Tasks in ServiceNow die CORA-Tasktypen als Aktionen bereitstellen. Ganz einfach lässt er diese direkt auf ServiceNow generieren. Als Beispiel bekommt man die Möglichkeit, aus einem Incident in ServiceNow über einen ?Client Task? dem Enduser neue Hardware bereitzustellen. Egal, wo sich der Mitarbeiter gerade befindet. Man wählt die nächste CORA, wählt die Hardware aus und teilt dem Mitarbeiter den PIN mit, mit welchem er seine Hardware aus der CORA beziehen kann. Sehr einfach, unkompliziert und zentral gesteuert aus ServiceNow. Nachfolgend eine kleine Demo als Vorgeschmack

Direkt zum Blog ->>

Besuchen Sie unser Webinar zum IT-Automat ->>

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.