Core One Labs Inc. : Neue psychedelische Arzneimittelrezeptur soll zur Minderung neurologischer Schäden nach Schlaganfall beitragen; provisorische Patentanmeldung eingereicht

Vancouver, British Columbia, Kanada – 19. Juni 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. (Akome) mit der Entwicklung einer psychedelischen Arzneimittelformulierung der nächsten Generation begonnen hat, um neurologische durch ischämischen Schlaganfall verursachte Schäden zu mindern.

Die psychedelische Arzneimittelformulierung der nächsten Generation von Akome zur Minderung neurologischer Schäden aufgrund eines ischämischen Schlaganfalls, auch als AKO001 bekannt, besteht aus der psychedelischen Wirkstoffverbindung N,N-Dimethyltryptamin (DMT) und einem spezifischen pflanzlichen Bioaktivstoff, von denen angenommen wird, dass sie in Kombination komplementär und mildernd wirken, wenn sie Personen unmittelbar nach einem ischämischen Schlaganfall verabreicht werden. Beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) wurde unter der Anmeldung 63147343 ein vorläufiges Stoffschutzpatent für AKO001 eingereicht.

Ischämie ist eine Erkrankung, bei der die Blutgefäße blockiert werden und der Blutfluss gestoppt bzw. reduziert wird. Wenn der Blutfluss zu einem Körperteil verringert wird, wird dieser Körperteil auch nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Die meisten Schlaganfälle sind von Natur aus ischämisch, und der Blutfluss durch die Arterie, die sauerstoffreiches Blut an das Gehirn liefert, wird blockiert, und Gehirnzellen beginnen abzusterben. Ischämischer Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache und die weltweit häufigste Ursache für Behinderungen bei Erwachsenen. Die Weltgesundheitsorganisation https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/#tab=tab_1

schätzt, dass weltweit jedes Jahr 17,9 Millionen Menschen an Schlaganfällen sterben.

Die von Akome speziell ausgewählten bioaktiven Pflanzenstoffe und DMT sind eine ideale Kombination von Verbindungen, um die durch ischämische Schlaganfälle verursachten neurologischen Schäden zu verringern. Das bioaktive Verfahren zeigt Hinweise auf die Förderung positiver apoptotischer Prozesse (biologische Prozesse, die in mehrzelligen Organismen auftreten, bei denen eine Zelle absichtlich beschließt zu sterben oder sich aus einem Organismus zu entfernen) und die von DMT induzierte Bildung von Gliazellen (eine Art unterstützender Zelle im zentralen Nervensystem, die an der Regulierung der Homöostase und dem Schutz des Nervensystems beteiligt ist). Diese sich ergänzenden Funktionen könnten theoretisch den In-vivo-Ersatz von Neuronen nach einer Nervenverletzung, wie einem Schlaganfall, optimieren.

Akome ist dabei, Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) für eine Zusammenarbeit zu finden, um den Entwicklungsprozess seiner neuartigen psychedelisch-medikamentösen Formulierung AKO001 und seine Fortschritte bei der Behandlung von Schlaganfällen festzulegen.

Unser Ziel bei der Entwicklung von AKO001 ist es, die Schäden, die durch die Vielzahl der lebenslangen behindernden Symptome, die nach einem Schlaganfall auftreten können, zu reduzieren. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung in diesem Bereich und die Bereitstellung von Updates über unsere Fortschritte für die medizinische Community, sagte Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

Über Core One Labs Inc.

Core One. ist ein biotechnologisches Research- und Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich darauf spezialisiert hat, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie weiterzuentwickeln und bei psychedelischen Verbindungen, wie z.B. Psilocybin, anzuwenden. Core One besitzt auch eine Beteiligung an medizinischen Kliniken, die zusammen eine Datenbank mit über 275.000 Patienten unterhalten. Durch diese Kliniken, die Integration seines geistigen Eigentums, die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen zu erlangen.

