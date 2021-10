CoreAVI bietet Lösungen für die funktionale Sicherheit für den europäischen Automobil- und Transportmarkt

Tampa (USA), Oktober 2021 – CoreAVI, Entwickler von funktional sicheren Software-Stacks für Embedded-Anwendungen, konzentriert sich verstärkt auf die Automobil- und Transportmärkte in Europa. Die Lösungen sind nach den höchsten Sicherheitsanforderungsstufen zertifizierbar und basieren auf offenen Standards, was sie flexibel und skalierbar macht.

Die sicherheitskritischen Grafik- und Rechentreiberlösungen von CoreAVI besitzen ihren Ursprung in der Luft- und Raumfahrt, wo die weltweit strengsten Sicherheitsvorschriften herrschen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, seine Produkte entsprechend dieser höchsten Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu entwickeln, weshalb sie bereits seit Jahren in der Luftfahrtbranche zum Einsatz kommen. Die Mehrheit der heutigen Flugzeuge enthalten Produkte von CoreAVI, die nach FAA DO-178C/ EASA ED-12C Design Assurance Level A zertifiziert sind.

Diese Anforderungen gelten gleichermaßen für die Automobil- und Industrial-IoT-Industrie, die heute mehr Sicherheit als je zuvor benötigen, insbesondere angesichts des Fortschritts der autonomen Fahrzeuge. Deshalb arbeitet CoreAVI mit Unternehmen der gesamten europäischen Automobil-Lieferkette zusammen, von Halbleiterlieferanten bis hin zu Software-Peers, Tier-1s und OEMs, und adressiert dabei sowohl die Management-Ebene als auch die Ingenieure.

„Sicherheit steht für Automobilhersteller auf der ganzen Welt ganz oben auf der Prioritätenliste“, sagt Neil Stroud, Vice President Marketing and Business Development bei CoreAVI. „Jetzt ist es an der Zeit, sich verstärkt auf die Sicherheit zu konzentrieren, um Verletzungen und tödliche Unfälle auf unseren Straßen durch den Einsatz von Technologien sowohl in personengesteuerten als auch in autonomen Fahrzeugen zu reduzieren.“

Lösungen von CoreAVI:

CoreAVI entwickelt einen funktional sicheren Grafik- und Rechensoftware-Stack auf der Grundlage der Vulkan-API, der die Entwicklung und den Einsatz von sicherer Visualisierung, sicheren neuronalen Netzen und Computer-Vision-Funktionen ermöglicht, die für automobile und autonome Systeme erforderlich sind. Zudem liefert das Unternehmen Up-Screening-Komponenten für Embedded-Systeme großer Siliziumhersteller wie AMD und Intel und hat eine Reihe von sicherheitskritischen Hardware-IP-Designs entwickelt. CoreAVI ist Experte auf dem Gebiet der funktionalen Sicherheit und beschleunigt mit seinem lösungsbasierten Ansatz für mehr Sicherheit die Entwicklungszeit sowie die Time-to-Market.