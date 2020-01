Cornerstone auf der LEARNTEC 2020

Cornerstone OnDemand, einer der weltweit führenden Anbieter von Software für Cloud-basiertes Learning, Talentmanagement und Talent Experience, wird dieses Jahr erneut auf der LEARNTEC vertreten sein. Die Messe findet vom 28. bis zum 30. Januar in Karlsruhe-Rheinstetten statt.

Besucher sind eingeladen, sich mit den Experten von Cornerstone am Stand F18 in Halle 1 zu treffen, um herauszufinden, wie man mit Cornerstone Learning sowohl die geschäftsorientierte als auch die mitarbeiterorientierte Entwicklung umfassend unterstützen kann. Cornerstone wird sein Fachwissen teilen und Einblicke in Lerntrends, Best Practices und Technologien geben, die die neue Skills Economy definieren.

Dienstag, 28. Januar von 14:30 ? 14:50 Uhr CET im Anwenderforum

5 wichtige Entwicklungen, die unser Gehirn & das Lernen verändern

Alicia Roy, Digital Content Marketing Associate bei Cornerstone

Die Veränderungen in der Gesellschaft beschleunigen sich zusehends und die Art, wie wir denken, lernen, arbeiten und entspannen, wandelt sich damit von Grund auf. Technologie spielt bei dieser ?Neuverdrahtung? des Gehirns eine große Rolle. Sie erschafft neue neurale Pfade. So durchleben wir gerade keine industrielle Revolution, sondern eine neurologische. Erfahren Sie bei dieser Session, wie Sie diese Entwicklungen nutzen können, um bei Ihren Lernprogrammen den Turbo einzuschalten.

Mittwoch, 29. Januar von 15:00 ? 15:20 Uhr CET im Anwenderforum

Lernlust statt Lernfrust:

Wie eine effektive Content Strategie die Lernbereitschaft Ihrer Belegschaft steigert

Tobias Hartl, Developing HR Strategies & Solutions bei Cornerstone

Tobias Hartl wird zeigen, wie eine Organisation außergewöhnliche Lernerfahrungen schaffen kann, um die Belegschaft zu fördern und damit Wettbewerbsvorteile zu erringen. Entdecken Sie die perfekten Lerninhalte für jeden Bedarf ? von Nanolearning bis hin zu TED-Vorträgen.

?Wir leben in einer Ära des stetigen Wandels, in der jeder Teil der Gesellschaft Änderungen im großen Ausmaß erfährt. Die Mehrheit der Arbeitnehmer muss sich daher die notwendigen Fähigkeiten und Skills aneignen, um mit den Innovationen unserer Zeit Schritt halten zu können?, erklärt Michael Grotherr, Area VP DACH / Eastern Europe bei Cornerstone. ?Unternehmen und Organisationen brauchen die neusten HR-Technologien, um sich diesem Wandel anzupassen. 2020 muss sich das Personalmanagement deshalb auf die Neuausrichtung eben dieser HR-Technologien konzentrieren, um das volle Potenzial der Belegschaft auszuschöpfen. Durch den Einsatz neuer Formate wie Micro- oder Nanolearning und die Bereitstellung von kuratiertem Content auf Knopfdruck können die Mitarbeiter eine völlig neue Lernerfahrung erhalten. Nanolearning nimmt beispielsweise nur fünf Minuten pro Tag in Anspruch und macht den User zum Regisseur seines eigenen Lernpfades. Ein Learning Management System ist eben mehr als nur eine Drehscheibe für Weiterbildung, sondern wie ein digitaler Kollege, der die anderen Mitglieder im Team auf ihren Weg bei der Karriere begleitet.?

Cornerstone wurde mit der Leidenschaft gegründet, Menschen durch das Lernen zu fördern und der Überzeugung, dass Menschen der größte Wettbewerbsvorteil sein sollten. Cornerstone ist ein globaler Marktführer im Bereich Human Capital Management und ist der festen Überzeugung, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn sie ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, ihr Potenzial voll zu entfalten. Cornerstone bietet Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Talente und Fachkräfte während des gesamten Lebenszyklus strategisch zu managen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mittels umfassendem Recruiting, personalisiertem Learning, entwicklungsorientiertem Performance Management und ganzheitlicher Personalplanung wird die Plattform für das Human Capital Management von Cornerstone weltweit von mehr als 3.645 Kunden aller Größenordnungen erfolgreich eingesetzt. Dies umfasst über 40 Millionen Nutzer in 187 Ländern und 43 Sprachen. Erfahren Sie mehr auf cornerstoneondemand.de sowie auf Twitter, LinkedIn, Facebook und in unserem Blog.

