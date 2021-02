Cornerstone integriert Lernen in den organischen Arbeitsfluss, unterstützt von Microsoft Viva

DÜSSELDORF – 4. Feb. 2021 – Cornerstone OnDemand, Inc. (NASDAQ: CSOD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Personalentwicklung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einer der ersten LMS-Partner (Learning Management Software) für Microsoft Viva ist, die neue Employee Experience Platform (EXP) von Microsoft. Als Teil der neuen Plattform werden Cornerstone Learning und Saba Cloud in die neue Microsoft Viva Learning-App integriert.

Microsoft Viva wird von Microsoft 365 unterstützt und verfügt über Microsoft-Teams. Es ist eine integrierte, erkenntnisbasierte Plattform für Mitarbeitererfahrungen, mit der Unternehmen Kommunikation, Know-how, Lernen und Erkenntnisse am Arbeitsplatz zusammenführen können. Microsoft Viva Learning wird Teams mit neuen Funktionen versehen, das als zentrales Drehkreuz für das Lernen während der Arbeit fungiert.

Microsoft Viva Learning steht Menschen dort zur Verfügung, wo sie sind, und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf wertvolle Lerninhalte von Cornerstone in einem einzigen Workflow, was Medienbrüche beim Hin- und Herwechseln zwischen Lernplattformen und Teams beseitigt. Durch die Integration können Mitarbeiter Inhaltsbibliotheken direkt von Teams aus teilen, zuweisen und daraus lernen.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Cornerstone einen bemerkenswerten Anstieg der Zahl von Personen, die während der Arbeit Online-Lern- und Entwicklungskurse absolvieren, inklusive einer 100-prozentigen Steigerung der Nutzerzahlen für mobiles Lernen während des Lockdowns von März bis Mai 2020. Diese Erkenntnisse des Cornerstone People Research Lab in Bezug auf den Wunsch von Mitarbeitern nach flexiblen Lernformen ermutigen Cornerstone, weiter an seiner Vision, Lernen zu einem natürlichen Bestandteil des Arbeitsalltages zu machen, zu arbeiten.

?Fähigkeiten sind in unserem sich schnell ändernden Geschäftsumfeld wichtiger denn je. 77 Prozent der erwerbstätigen Erwachsenen möchten jetzt neue Fähigkeiten erlernen oder komplett neue Berufe erlernen. Daher wird es immer dringlicher, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Bestes bei der Arbeit zu geben und Höchstleistungen zu erzielen?, sagte Heidi Spirgi, Chief Strategy & Marketing Officer bei Cornerstone. ?Durch die Integration des Lernens in den Arbeitsfluss tragen Cornerstone und Microsoft dazu bei, Hindernisse zu beseitigen und Unternehmen und ihren Teams den Zugang zu wirklich vernetzten Mitarbeitererfahrungen zu ermöglichen und dabei steht Lernen im Mittelpunkt.?

Mit Microsoft Viva Learning können Benutzer Inhalte in Teamkanälen kuratieren und Links zu Inhalten direkt in Chats freigeben. Manager können ihren Teams auch Lerninhalte zuweisen. Abschlüsse von Kursen werden von ihrem LMS direkt in Teams synchronisiert.

?Cornerstone bietet Unternehmen großen Mehrwert durch die Integration seiner Lösungen in Microsoft-Teams, nämlich genau dort, wo Mitarbeiter jeden Tag arbeiten?, sagte Kirk Koenigsbauer, COO, Experiences + Devices bei Microsoft Corp. ?Das neue Microsoft Viva erlaubt es Mitarbeitern, Lernen und Entwicklung zu einem natürlichen und intuitiven Teil ihrer täglichen Arbeit zu machen.?

Als einer der ersten Partner der Plattform ist Cornerstone in einer einzigartigen Position und kann Millionen von Microsoft-Teams-Nutzern dabei helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, indem sich die Anwendung auf die Mitarbeiter bei der Arbeit konzentriert, kombiniert mit Skalierbarkeit und Zugriff auf den größten Pool anonymisierter Lerndaten von über 20 Jahren Lerngeschichte. Heute bestimmen Erkenntnisse von mehr als 75 Millionen Anwendern über die Lösungen von Cornerstone die Innovation und Produktausrichtung des Unternehmens.

Die Zusammenarbeit mit Microsoft bei Microsoft Viva Learning unterstreicht die Überzeugung von Cornerstone, dass jeder außergewöhnlich werden kann, wenn er die richtigen Entwicklungs- und Wachstumschancen hat. Cornerstone ist sich bewusst, dass Lernen von zentraler Bedeutung ist, um eine bessere Mitarbeitererfahrung zu schaffen, in der Menschen wachsen, sich anpassen und Fähigkeiten entwickeln können, die sie für die Zukunft benötigen.

Weitere Informationen über Microsoft Viva und die Integration mit Cornerstone finden Sie hier http://www.aka.ms/VivaLearning.