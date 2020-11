corona angst – Kritische Gedanken zum Lockdown und zur Corona-Angst

Corona hat derzeit die Welt fest im Griff. Deutschland ist wieder im Lockdown. Verschwörungstheorien gibt es bereits wie Sand am Meer – doch um diese geht es in diesem neuen Corona-Buch nicht, auch wenn es auf den ersten Blick diesen Eindruck erwecken könnte. Die Autorin Martina Kern teilt in ihrem Buch “corona angst” ihre Gedanken darüber, was wirklich der Auslöser für das momentane Chaos in Deutschland und anderen Ländern sein könnte und warum der Virus selbst damit am Ende gar nicht mehr so viel zu tun habe.

Das Buch “corona angst” von Martina Kern verweist weder auf Verschwörungstheorien, noch ist es als eine Anklage an Politik, involvierte Institute, Repräsentanten und Entscheider zu verstehen. Martina Kern appelliert vielmehr an ihre Leser, die aktuelle Situation mit Vernunft, Distanz und Selbstverantwortung neutral betrachten.

