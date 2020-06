Corona-Hilfe: Der Arbeitsschutz-Onlineshop Omnipotect gibt die Steuersenkung auf 16% MwSt. ab sofort weiter

Die Corona-Zeit hat von allen viele Änderungen und Anpassungen gefordert. Auch omniprotect.de GmbH als Online-Fachhandel für Arbeitsschutz hat sich dem digitalen Zeitalter angepasst. Neben vielen Neuerungen rund um den Kundenservice und den direkten Kontakt, gibt es seit vorgestern Abend nun eine weitreichende Änderung für alle Kunden und Kundinnen, aber auch für omniprotect.de als Unternehmen und Webshop.

Die Große Koalition hat nach langen Debatten eine befristete Mehrwertsteuersenkung durchgeboxt. Damit ist der Bundesregierung eine echte Überraschung gelungen. Die Anpassung der Mehrwertsteuer aus dem Corona-Hilfspaket soll die Wirtschaft wieder in Schwung bringen.

Die Mehrwertsteuer soll für sechs Monate (von 1. Juli bis 31. Dezember 2020) von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkt werden. Der reduzierte Steuersatz wird von 7 Prozent auf 5 Prozent runtergeschraubt, die wir als Unternehmen jetzt schon an unsere Kunden weitergeben wollen.

?Als familiengeführtes Unternehmen für Arbeitsschutz stehen wir auch in schweren Zeiten an der Seite unserer treuen Kunden. Wir geben ab heute auf alles in unserem Onlineshop 3 % Rabatt, und das schon vor der noch bevorstehenden Steuersenkung?, so Sonia Niedhart (Geschäftsführerin)

omniprotect.de gewährt seinen treuen Kunden mit 3% Rabatt auf alle Produkte aus dem Bereich Arbeitsschutz. Bei den warmen und sonnigen Temperaturen, werden auch wieder verstärkt Sonnenschutz-Artikel nachgefragt. Für Arbeiten unter freiem Himmel, auch bei der heimischen Gartenarbeit, ist professioneller Arbeitsschutz gefragt.

So macht die Arbeit auf der Baustelle oder im Garten nicht nur Freude, sondern ist auch gleichzeitig sicher. Die beliebten und innovativen Produkte von Portwest, rund um Hitzeschutz sind sehr begehrt. Online einkaufen und den Handel unterstützen, dass können Sie mit jeder Bestellung in unserem Webshop.

Als besonderes Highlight, erlassen wir allen Kunden schon jetzt die 3 % Mehrwertsteuer, die ab dem nächsten Monat auf alle Produkte durch die Bundesförderung auf 16 % herab gestuft wird. Geben Sie dafür einfach den Gutscheincode MWST16 beim Bestellabschluss mit an und sparen 3 % auf alles.?

Die omniprotect.de GmbH wurde 2014 gegründet und ist auf den Vertrieb hochwertiger Arbeitsschutzprodukte und Berufsbekleidung im Internet spezialisiert. Die Produkte sind selbstverständlich, wenn eine Norm existiert, für den gewerblichen Einsatz nach EN zertifiziert. Auch der anspruchsvolle Heimwerker findet hier hochwertige Schutzprodukte für viele handwerkliche Tätigkeiten.? Unser Büro befindet sich in einem Bürokomplex in der Wohlenbergstraße in Hannover von dem aus wir unseren Kunden schnell, professionell und umfassend beraten. Mit unseren Mitarbeitern können wir auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz(-bekleidung) zurückgreifen; eine Garantie für einen kompetenten Service. Unser Hochregallager befindet sich direkt nebenan in einem großen Gewerbegebiet. Auf mehr als 2000 m? lagern die von uns angebotenen Produkte. Durch die gute Anbindung an die Autobahn und die perfekte Zusammenarbeit mit DPD und DHL können wir eine schnelle Lieferung garantieren.

Bei der Auswahl unserer Produkte setzen wir auf hohe Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, damit unsere Kunden in ihrem Tätigkeitsfeld stets gut geschützt sind. Weltweite Geschäftsverbindungen ermöglichen uns die ständige Verbesserung und Erweiterung unseres Sortiments, stets zum Nutzen unserer Kunden.