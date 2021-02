Corona-Hotline und Impftermin-Hotline: wie Behörden und Ministerien die Hotline-Erreichbarkeit verstärken können

Montabaur, 02.02.2021Die Impftermin-Hotline und Corona-Hotline bei Behörden sind vielerorts stark überlastet. Auch Gesundheitsämter verfügen oft über zu geringe Kapazitäten, um das Anrufvolumen ihrer Corona-Hotline abzudecken und die Hotline-Erreichbarkeit zu sichern.Zur besseren Hotline-Erreichbarkeit haben viele Behörden in den Bundesländern sowie staatliche Gesundheitsbehörden unterstützende, externe Dienstleister eingebunden. Fragen zu Infektionsschutzgesetz, Testungen und Impfungen beantworten diese externen Telefonprofessionals zeitnah und ohne lange Warteschleifen.Wenn eigene Mitarbeiterkapazitäten für die Corona-Hotline reduziert sind, können Anrufe komplett oder teilweise an einen Erreichbarkeitsdienst wie beispielsweise global office ausgelagert werden, der auch die Anrufe von Impftermin-Hotlines professionell übernimmt.Vorab geschulte Telefonprofessionals von global office kümmern sich zuverlässig und mit viel Kompetenz um alle Anrufe im Namen der Behörde und ermöglichen so eine sehr gute Hotline-Erreichbarkeit.Lange Wartezeiten bei der Impftermin-Hotline werden durch diese Unterstützung erfolgreich vermieden. Die hohe Skalierbarkeit der Anrufannahme durch global office ermöglicht auch Telefonspitzen von 5.000 Anrufen pro Tag, sie werden professionell und persönlich in der Impftermin-Hotline entgegengenommen und fallabschließend beantwortet.Impftermin HotlineBei der Impftermin Hotline ist die Erreichbarkeit essenziellMehr als 1000 Unternehmen der deutschen Wirtschaft nutzen seit Jahren für ihre Hotline-Erreichbarkeit – bei Saisonspitzen, Kampagnen oder im Tagesgeschäft- den versierten Support von global office. Mit hoher Kompetenz unterstützt global office nun auch Ministerien und Behörden in der hohen Verantwortung für eine Impftermin-Hotline oder Corona-Hotline.Diese Projekte werden mit Gesundheitsämtern, Ministerien und Behörden effizient konzipiert, Schnittstellen definiert und Datenschutz sichergestellt. Die Impftermin-Hotlines und weitere Corona-Hotlines können binnen kürzester Zeit unterstützt und entlastet werden.Explizite Schulungen, Echtzeit-Informationsdatenbanken und erfahrene Telefonprofis stellen neben der Hotline-Erreichbarkeit auch die professionelle Abwicklung der Anrufe sicher.Vorhandene IT-Tools erlauben die Anbindung an Behördensysteme und gemeinsame Kalender, wichtig für die Impftermin-Hotline.

Seit März 2020 nutzen auch immer mehr Gesundheitsämter für ihre Corona-Hotline die global office Unterstützung. Bei Bedarf wird der externe, sehr flexible Dienst dazugebucht, der als Backup-Lösung die Hotline-Erreichbarkeit ermöglicht.

Bildtitel: Erik Krämer -mit Kompetenz Impftermin Hotlines und die gesamte Hotline Erreichbarkeit sicherstellen

Bildquelle: global office GmbH

Erik Krämer, Geschäftsführer bei global office:“ Wir bringen die Erfahrungen aus zahlreichen Projekten in die Anforderungen der Behörden mit ein. Hunderte von Anrufen nehmen global office-Telefonprofis bei der Impftermin-Hotline täglich entgegen. Auch beim Thema Corona-Hotline leisten wir eine enorme Informationsarbeit, dies ist wichtig in diesen besonderen Zeiten. global office verfügt über hohe Mitarbeiterkapazitäten, 10 neue Standorte für die Betreuung von Projekten im öffentlichen Sektor wurden allein in 2020 eröffnet, um die Hotline-Erreichbarkeit sicherzustellen. global office ist somit ein starker Kooperationspartner für Bund, Länder und Kommunen geworden.“

Für Behörden stellt das Outsourcing für die Projekte Impftermin-Hotline und Corona-Hotline eine hohe Entlastung dar. Der professionelle Dienst von global office, zur Hotline-Erreichbarkeit, für Telefonate und E-Mails, deutsch und englischsprachig, steht 24/7 zur Verfügung und kann sehr gut auch im Krisenfall eingebunden werden.

