Corona-Krise: Ratgeber für Selbständige und Gewerbetreibende zur Liquiditätssicherung!

Täglich erhalten wir zahlreiche oft verzweifelnde Hilferufe von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen, welche wegen der Corona-Krise in akuten finanziellen Notlagen stecken.

Die milliardenschweren Unterstützungsprogramme der Deutschen Bundesregierung klingen zwar gut, doch bis das Geld wirklich ankommt und die Maßnahmen greifen, dürfte es für viele KMU, Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen zu spät sein.

Abgesehen davon, dass Umsetzung vieler Hilfen noch einige Tage in Anspruch nehmen kann, müssen im konkreten Fall zunächst entsprechende Anträge gestellt und dann von den Behörden bearbeitet und genehmigt werden. Wenn jeder Tag Geld kostet, kann das Schicksal eines Unternehmens sogar dann besiegelt sein, wenn Hilfen zwar zugesagt und genehmigt sind, die Überweisung aber zu lange dauert.

In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Finanzportal COMPEON bietet Digitalen Firmenkredit bis 750.000 Euro in 24/48 Stunden!

Das FinTech Unternehmen COMPEON hat kürzlich sein Angebot im Segment kurzfristiger Darlehen bis 100.000 für kleine und mittlere Unternehmen ausgebaut.

Der Digitale Kurzzeitkredit von COMPEON erfüllt die Bedingungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen für Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU):

– Kurzzeitkredit / Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Kurzzeitkredit / Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

Voll digitaler Prozess ermöglich schnellstmögliche Kreditvergabe:

Nach der Eintragung der Finanzierungsparameter ins COMPEON-Portal wird ein vollständig digitaler Prozess angestoßen, bei dem alle Beteiligten über Schnittstellen kommunizieren. Die tiefe technische Integration von iwoca ins COMPEON-Portal ermöglicht die End-to-End-Integration von der Kundenidentifikation über die digitale Unterschrift bis hin zur Auszahlung des Kredites.

Vollständiger Artikel inkl. Überbrückungskredit-Empfehlungen für Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen im nachfolgenden Link: