Corona-Krise: Was tun, wenn die Kunden ausbleiben?

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen. Vor allem kleine und mittelständische Betriebe sind davon akut betroffen. Die Probleme liegen auf der Hand: Weniger Anfragen, weniger Kunden, weniger Umsatz.

Wo bekomme ich neue Kunden her?

Fallen Bestandskunden weg, auf die man die letzten Jahre gesetzt hat, wird es für viele Unternehmen in diesen Tagen besonders schwer. Jetzt gilt es, die nächsten Wochen und Monate wirtschaftlich zu überbrücken, um nicht in die Insolvenz zu rutschen. Viele Unternehmer müssen sich in der aktuellen Phase zwangsläufig der Frage widmen: Wo bekomme ich neue Kunden her?

Gerade in dieser Phase kann die Website das Neukundengeschäft ankurbeln. Potentielle Kunden, die man bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, können über moderne Onlinemarketing-Maßnahmen kurzfristig angesprochen werden. Der Vorteil gegenüber klassischen Marketingmethoden: Die Werbeaktivitäten wirken schnell und man erreicht die richtige Zielgruppe.

Bringen Sie Ihre Website auf Vordermann!

Vielen Unternehmern geht es ähnlich. Das Geschäft lief die letzten Jahre so gut, dass die Website eher stiefmütterlich behandelt wurde. Höchste Zeit, das nun nachzuholen, um nicht komplett den Anschluss zur Konkurrenz zu verlieren.

Warum soll ich auf meine Website setzen?

Ihre Webseite ist das Aushängeschild Ihrer Firma. Potentielle Neukunden machen sich hier ihren ersten Eindruck von Ihrem Leistungsangebot. Eine veraltete Homepage ist in der Phase natürlich tödlich und schreckt jeden Neukunden ab – bevor er sie überhaupt kontaktiert hat.

Eine sinnvolle Werbe-Maßnahme auf der Website kann beispielsweise durch eine Google Optimierung (Fachbegriff: Suchmaschinenoptimierung) erfolgen. Die Webseite wird so angepasst, dass sie bei Google auf der ersten Seite erscheint. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass neue Kunden Sie finden.

Wie fange ich an?

Um kleinen und mittelständischen Betrieben den Einstieg in die Google Optimierung zu erleichtern, können Web-Experten Ihre Webseite prüfen und Ihnen konkrete Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie Ihre Seite schnell verbessern können.