Corona-Liquiditätshilfen für Unternehmen und Selbständige

Die Deutsche Bundesregierung hat auf die Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Wirtschaft reagiert und umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht.

Ein Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen soll die Liquidität von Firmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden sichern.

Mit neuen und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung sollen Unternehmen und Beschäftigte geschützt werden. Wegen der hohen Unsicherheit in der aktuellen Situation haben besteht keine Begrenzung des Volumens der Maßnahmen. Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen Mitteln können im erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert werden. Dazu werden die etablierten Instrumente zur Flankierung des Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr Unternehmen und Selbständige verfügbar gemacht:

1. Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und ERP-Gründerkredit – Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für

Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet

werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken für eine Kreditvergabe angeregt.

2. Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze von zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit für Wachstum“ wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im Wege einer

Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme wird

auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang von größeren Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert.

3. Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine Unterstützung wie bisher nach Einzelfallprüfung.

Bis allerdings die geplanten Liquiditätshilfen vom Bund in Kraft gesetzt werden und tatsächlich Geld fliesst, dürfte es für viele Kleinfirmen und Selbständige zu spät sein. Denn täglich erhalten wir zahlreiche oft verzweifelnde Hilferufe von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen, welche bereits heute in akuten finanziellen Notlagen stecken.

Tatsache ist, dass viele Kleinfirmen, Selbständige und Gewerbetreibende bereits jetzt mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert sind und vor dem Aus stehen. In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde. Es geht also um nichts weniger als ums finanzielle Überleben!

Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Überbrückungskredit zur kurzfristigen Lösung finanzieller Engpässe:

Der schnelle Firmenkredit zur Überbrückung finanzieller Engpässe – der so genannte Überbrückungskredit oder Kurzzeitkredit – ist nicht nur in Krisenzeiten wie der Corona-Krise die am häufigsten gesuchte Kreditform von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen. Dabei handelt es sich sinngemäß um ein auf kurze Zeit befristetes Darlehen. Der Zweck ist die kurzfristige Überbrückung einer finanziellen Lücke. Selbständige nutzen den Überbrückungskredit oft nur bis zum nächsten Geldeingang.

COMPEON für schnelle Kreditlösungen innerhalb 24 Stunden!

Der neben den 220 Finanzpartnern von COMPEON angebotene Digitale Firmenkredit in Zusammenarbeit mit der solarisBank erfüllt genau die Anforderungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen.

Vorteil COMPEON: Voll digitaler Prozess ermöglich schnellstmögliche Kreditvergabe!

Bei Liquiditätslücken oder sonstigen Finanzierungsengpässen kommt es bei Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden vor allem auf Geschwindigkeit an. Ein schneller Firmenkredit mit verbindlicher Zusage ist die Lösung.

Der Digitale Firmenkredit als Überbrückungskredit von COMPEON erfüllt die Bedingungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen für mittelständische Unternehmen:

– Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

