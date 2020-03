Corona-Rettungspaket für Selbstständige und Kleinfirmen

Die Deutsche Bundesregierung plant ein Rettungspaket für Selbstständige, Gewerbler und Kleinfirmen bis zehn Beschäftigte, die von den Folgen der Corona-Krise betroffen sind. Dafür sollen insgesamt 40 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Zehn Milliarden Euro davon als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Personen-Betriebe und Kleinstunternehmen, der Rest von 30 Milliarden Euro als Darlehen.

Täglich erhalten wir zahlreiche oft verzweifelnde Hilferufe von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen, welche bereits heute in akuten finanziellen Notlagen stecken. Das Problem mit staatlichen Hilfsprogrammen besteht darin, dass diese erst später in Kraft gesetzt werden, wenn es für viele bereits zu spät ist!

Tatsache ist, dass viele Kleinfirmen, Selbständige und Gewerbetreibende bereits jetzt mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert sind und vor dem Aus stehen. In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde. Es geht also um nichts weniger als ums finanzielle Überleben!

Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Überbrückungskredit zur kurzfristigen Lösung finanzieller Engpässe:

Der schnelle Firmenkredit zur Überbrückung finanzieller Engpässe – der so genannte Überbrückungskredit oder Kurzzeitkredit – ist nicht nur in Krisenzeiten wie der Corona-Krise die am häufigsten gesuchte Kreditform von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen. Dabei handelt es sich sinngemäß um ein auf kurze Zeit befristetes Darlehen. Der Zweck ist die kurzfristige Überbrückung einer finanziellen Lücke. Selbständige nutzen den Überbrückungskredit oft nur bis zum nächsten Geldeingang.

Nur wenige Banken bieten Überbrückungskredite an!

Obwohl bei Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen schnelle, kurzfristige und unbürokratische Kreditlösungen oberste Priorität haben, führen nur wenige Banken diese Kreditform im Portfolio. Dieses Geschäftsmodell wird von Finanzinstituten als schwierig und vor allem weniger lukrativ erachtet als jenes der klassischen Firmenkredite über längere Zeiträume. Erschwerend kommt hinzu, dass für die Bonitätsprüfung von Überbrückungskrediten andere Prüfungskriterien gelten sind als im langfristigen Bereich.

COMPEON für schnelle Kreditlösungen innerhalb 24 Stunden!

Der neben den 220 Finanzpartnern von COMPEON angebotene Digitale Firmenkredit in Zusammenarbeit mit der solarisBank erfüllt genau die Anforderungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen.

Vorteil COMPEON: Voll digitaler Prozess ermöglich schnellstmögliche Kreditvergabe!

Bei Liquiditätslücken oder sonstigen Finanzierungsengpässen kommt es bei Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden vor allem auf Geschwindigkeit an. Ein schneller Firmenkredit mit verbindlicher Zusage ist die Lösung.

Der Digitale Firmenkredit als Überbrückungskredit von COMPEON erfüllt die Bedingungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen für mittelständische Unternehmen:

– Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

Vollständiger Beitrag inkl. Online-Antrag im nachfolgenden Link: