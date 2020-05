Corona Schutz an Bord: Taxiglas Trennschutz ab sofort erhältlich

Apporo GmbH & Co. KG, führender Anbieter von smarten Lösungen für Industrie, Transportwesen und Handel, gibt heute die Produkteinführung von Taxiglas bekannt.

Im Angesicht der schwierigen Zeiten einer globalen Pandemie und dem damit zusammenhängenden erhöhten Bedürfnis nach Schutz vor Viren und Bakterien, hat Apporo in den letzten Monaten einen Qualitäts-Trennschutz für Taxis, Mietwagen, Fahrschulen, Fahrzeuge im öffentlichen Dienst und sonstige KFZ entwickelt. Die UV-glasklare, hochwertige PVC-Schutzfolie eignet sich für fast alle gängigen Fahrzeugtypen, schützt Fahrer und Insassen gleichermaßen und ist spiegel- und blendfrei sowie äußerst hitzestabil.

Der Taxiglas-Trennschutz ist stabil gearbeitet, vollständig abwaschbar und desinfizierbar, schnell ohne Werkzeug zu installieren und passt sich sehr gut an die Fahrzeugsitze und Innenraumkonturen des Fahrzeugs an, auch bei individuellen Sitzpositionen. Die Folie ist rundum hochwertig vernäht und schließt sehr gut am Dachhimmel des Fahrzeugs ab, ohne dort Spuren zu hinterlassen. Die Betriebserlaubnis und Fahrzeugsicherheit (Airbags, Bedienelemente, Schiebedach etc.) wird nicht beeinträchtigt und Taxiglas ist konform mit allen Anforderungen von TÜV und Dekra an eine KFZ-Schutzfolie, ohne dass es einer weiteren Abnahme bedarf. Durch die Installation von Taxiglas kann die kontroverse Verpflichtung zum Tragen einer Gesichtsmaske im Fahrzeug entfallen und gemäß einer Sonderförderung des BMVI/BAV im Rahmen der Corona-Krise ist Taxiglas förderfähig zur 100%-tigen Kostenerstattung für Taxifahrer/-innen und ?unternehmer.

?Die sehr gute Verarbeitung, hohe Qualität und Langlebigkeit der Folie war uns bei der Entwicklung besonders wichtig?, sagt Sebastian Ewertz, Geschäftsführer des Unternehmens. ?Viele unserer Kunden sind begeistert von der gelungenen Mischung aus hoher Qualität, optimaler Passform und praktischer Handhabung der Folie. Im Gegensatz zu fest installierten Plexiglas- oder Macrolonscheiben bietet Taxiglas dieselben Vorteile in Bezug auf Schutz und Sicherheit für die Insassen, jedoch ohne dabei die Fahrzeugsicherheit oder Betriebserlaubnis des Fahrzeugs zu gefährden.?, sagt der Unternehmer.

Taxiglas ist ab sofort Online auf der Homepage www.taxiglas.de zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 179.- ? erhältlich (inkl. MwSt. und kostenfreiem Versand innerhalb Deutschlands). Das Paket enthält neben der Schutzfolie alle Halter und Anbringungen, einen praktischen Visitenkartenhalter sowie 2 Fensteraufkleber ?Corona Schutz an Bord?. Ergänzende Produkte aus der Taxiglas Reihe sind speziell für Behörden, Krankentransporte und Kleinbusse sowie Fahrschulen erhältlich.

