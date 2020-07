Corona stört viele Bergbau-Gesellschaften, aber nicht alle

Die Untersuchung erstreckt sich auf 36 Länder. Gold, Kupfer und Silber waren besonders beeinträchtigt. Ende Juni waren 111 Goldminen, 101 Silberminen und 51 Kupferminen betroffen, vor allem in Lateinamerika. Viele Minen mussten geschlossen werden oder den Betrieb herunterfahren. Weltweit wird aber von suspendierten Unternehmen die Arbeit in den Minen wieder hochgefahren, da Regeln gelockert wurden.

Manche Länder erklärten den Bergbau als unabdingbar, aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Industrie. Dies war besonders in Lateinamerika, Kanada und Südafrika der Fall. So gab es bei vielen keine Auswirkungen auf die Exploration oder Produktion. Aktuell besteht eher die Gefahr von regionalen Corona-Ausbrüchen, die die eine oder andere Mine für eine gewisse Zeit lahmlegen könnten. Untertagebauminen mit teilweise engen Stollen haben es da nicht so leicht, denn das Abstandhalten ist naturgemäß in einer Tagebaumine einfacher.

Jedenfalls gibt es Gold- und auch Silberunternehmen, die ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/special-newsflash-mit-vizsla-resources-nach-sensationellen-bohrergebnissen-und-aktienkursverdopplung/ – etwa konnte Ende Mai die Explorationsarbeiten auf seinem Panuco-Silberprojekt in Mexiko wieder aufnehmen. Dieses Projekt liegt in einem Gebiet mit epithermalen Silber- und Goldlagerstätten. Die für 2020 vorgesehenen Bohrungen umfassen 20 Ziele und Vizsla Resources arbeitet daran alles wie geplant zu schaffen.

Bei den Produzenten kann man an Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-condor-gold-caledonia-mining-and-maple-gold-mines/ – in Simbabwe Erfreuliches feststellen: Trotz der Pandemie stieg die Goldproduktion in der Blanket-Mine im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal an.

