Coronakrise: Bundeswehr hilft Kreisen und Kommunen

Die Bundeswehr hilft Kreisen und Kommunen in der Coronakrise. “Die Bundeswehr unterstützt aktuell die zivilen Gesundheitsbehörden im Kampf gegen das Coronavirus im Rahmen von Amtshilfe”, sagte ein Sprecher der Bundeswehr der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Samstag). “Im Wesentlichen geht es zur Zeit um Bereitstellung von Laborkapazitäten, medizinischer Schutzausrüstung wie Masken und Kittel sowie Unterstützung mit medizinischem Fachpersonal”, so der Sprecher weiter. Jedes Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr wird demnach von den zuständigen zivilen Behörden wird über die jeweiligen Landeskommandos an das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin weitergeleitet. “Hier erfolgt eine rechtliche Prüfung und Bewertung. Über jeden Amtshilfeantrag wird im Einzelfall beraten und entschieden”, erklärte der Sprecher.

