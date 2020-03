Coronavirus: Absage der Meisterfeier des Westbrandenburger Handwerks 2020

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich die Handwerkskammer Potsdam entschlossen, die Meisterfeier 2020 abzusagen. Die Meisterfeier, auf der mehr als 190 Jungmeister aus 14 Gewerken geehrt werden sollten, war für Samstag, den 21. März 2020, im Nikolaisaal in Potsdam geplant.

?Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Gern hätten wir unsere jungen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister für ihre tollen Leistungen gebührend gewürdigt. Im Präsidium wurden alle Aspekte gründlich abgewogen. Schweren Herzens haben wir uns im Ergebnis dazu entschlossen, die Meisterfeier nicht durchzuführen. Die aktuelle Situation hat uns zu diesem Schritt bewogen, denn der Schutz und die Gesundheit der mehr als 650 erwarteten Gäste sind für uns am wichtigsten?, sagte Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam.

Journalisten, die für Ihre Berichterstattung den Kontakt zu Meisterinnen und Meistern aus ihren Regionen wünschen, können sich gerne an die Pressestelle unter presse@hwkpotsdam.de wenden.

Aufgrund der unklaren weiteren Entwicklung und der engen Veranstaltungspläne in der zweiten Jahreshälfte sieht die Handwerkskammer Potsdam keine Möglichkeit, die Meisterfeier zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

