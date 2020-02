Coronavirus: Das sollten Expats, Geschäftsreisende und deutsche Unternehmen in China wissen

Viele nach China entsandte Mitarbeiter fragen sich derzeit, ob

sie angesichts der Ausbreitung des Coronavirus von ihrem Arbeitgeber zurück nach

Deutschland geholt werden müssen. Gleichzeitig ist unklar, inwieweit

Dienstreisen in an das Seuchengebiet angrenzende Regionen sowie nach Shanghai

oder Hongkong noch durchführbar sind. Die auf Auslandsentsendungen und

Auslandsversicherungen spezialisierte BDAE Gruppe gibt betroffenen Expats und

Geschäftsreisenden sowie Personalern und Travel-Managern wichtige Hinwiese, wie

sie mit der derzeitigen Situation umgehen können.

Gemäß ihrer Fürsorgepflicht sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Lage in

China weiterhin zu beobachten und dann aktiv zu werden, wenn die Mitarbeiter

geschützt werden müssen. Wenn dies bedeutet, China zu verlassen, müssen

Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter nach Hause gebracht werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint dies für die gesamte Volksrepublik China der Fall

zu sein, weil das Auswärtige Amt seine Teil-Reisewarnung ausgeweitet hat. Da es

aktuell jedoch keine Linienflugzeuge gibt, sollten sich Unternehmen an die

örtlichen Botschaften wenden, um einen Rücktransport zu organisieren.

Medizinische Assistance kommt nicht für Kosten der Evakuierung auf

Wer eine spezielle Assistance-Versicherung für Krisenfälle abgeschlossen hat,

sollte mit dieser die Evakuierungsmöglichkeiten klären. Aber Achtung: Diese Art

der Absicherung ist nicht zu verwechseln mit der medizinischen Assistance, die

viele Auslandsreise-Krankenversicherungen anbieten. “Die klassischen

Assistance-Dienstleister organisieren Transporte lediglich in medizinisch

notwendigen Fällen, etwa wenn eine wichtige Behandlung im Krankenhaus vor Ort

nicht gewährleistet werden kann. Dann werden Betroffene in die nächstgelegene

Klinik geflogen, welche die erforderliche Gesundheitsversorgung gewährleistet”,

weiß Michael Bullerjahn, Leiter des medizinischen Abrechnungsservice bei der

BDAE Gruppe. “Die Tatsache, dass eine Seuchengefahr besteht, ist keine

Leistungsvoraussetzung für eine medizinisch notwendige Evakuierung.”

Generell seien Rückholungen ins Heimatland keine klassischen

Versicherungsleistungen und müssten gesondert abgesichert werden. Medizinische

Assisteure würden jedoch nicht im Falle einer drohenden Seuche, wie aktuell beim

Coronavirus, für die Evakuierung potenziell gefährdeter Expats und deren

Angehörige sowie Geschäftsreisender sorgen. In den meisten Fällen würden sie

diese mit ihrem Netzwerk dabei unterstützen, einen Heimatrückflug zu

organisieren.

Auslandskrankenversicherung zahlt Coronavirus-Test

Wer sich mit einer Auslandskrankenversicherung der BDAE Gruppe im Raum China

aufhält, kann sicher sein, dass diese im Krankheitsfall leistet. Auch Tests zum

Nachweis oder Ausschluss des Coronavirus werden selbstverständlich bezahlt. Die

in den Versicherungsschutz integrierte Assistance-Dienstleistung hilft bei der

Organisation von Rücktransporten, kommt allerdings nicht für die Kosten einer

möglichen Evakuierung auf.

Viele Arbeitnehmer, die für Dienstreisen oder langfristige Projekte in China,

Shanghai oder Hongkong vorgesehen sind, reagieren verunsichert und fragen sich,

ob sie die Reise antreten müssen. “Sofern eine erhebliche gesundheitliche

Gefährdung eines Arbeitnehmers bei einer Dienstreise zu erwarten ist, dürfen

Arbeitnehmer sich laut Paragraf 106 der Gewerbeordnung weigern, eine Dienstreise

in betroffene Gebiete anzutreten, ohne dass sie arbeitsrechtliche Sanktionen zu

befürchten haben”, weiß Omer Dotou, Leiter der Abteilung Global Mobility

Services beim BDAE. Aktuell hat das Auswärtige Amt für die Provinz Hubei und das

gesamte Staatsgebiet der Volksrepublik China (also auch Shanghai) eine

Teil-Reisewarnung ausgesprochen, auf die man sich berufen könne. Hongkong und

Macao sind davon ausgenommen.

Unternehmen sollten Rücktritt von vertraglichen Verpflichtungen prüfen

Schwieriger gestaltet es sich bei Mitarbeitereinsätzen in angrenzende Länder

oder in Hongkong und Macao. Hier besteht zumindest für den Moment keine Gefahr

für die Gesundheit im Sinne der deutschen Rechtsprechung und auch das Auswärtige

Amt hat für diese Orte keine Reisewarnung ausgesprochen.

Viele deutsche Firmen streichen allerdings ihre Geschäftsreisen nach China und

Co. Dabei sollten sie jedoch bedenken: “Unternehmen haben gegenüber Geschäfts-

und Kooperationspartnern in China und Shanghai vertragliche Verpflichtungen zu

erfüllen. Das macht es in der Praxis nicht leicht, Dienstreisen einfach

abzusagen. Wir empfehlen, Geschäftsreisen dahingehend zu prüfen, inwieweit man

von der vertraglichen Erfüllungspflicht bei Seuchengefahren zurücktreten kann”,

so Experte Dotou weiter.

Betriebsschließungen in China und Shanghai

Derzeit herrscht in Sachen Produktion und Geschäftstätigkeit ohnehin ein

Ausnahmezustand in China und Shanghai, denn ein Großteil der Betriebe hat seit

den chinesischen Neujahrsferien geschlossen. Die Regierung hat die Schließung

auf den 9. Februar verlängert.

Die örtlichen Behörden sind gemäß Artikel 42 des Gesetzes zur Prävention und

Behandlung von Infektionskrankheiten der Volksrepublik China dazu berechtigt,

derartige Schließungen anzuordnen. Unternehmen wiederum sind gezwungen, die

behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Falls ein Arbeitgeber sich nicht daran

hält und Mitarbeiter in irgendeiner Form zu Schaden kommen, haftet er

zivilrechtlich und es drohen empfindliche Strafzahlungen.

Die zuständigen Behörden sind außerdem befugt, einem Unternehmen die

Geschäftslizenz zu entziehen, sollte es sich weigern, Maßnahmen zur

Viruskontrolle und Virusprävention umzusetzen. Verantwortliche im Unternehmen

können gemäß dem Strafrecht der Volksrepublik China sogar strafrechtlich belangt

werden und ins Gefängnis kommen.

Pressekontakt:

Anne-Katrin Schwanitz

Presse & Marketing

Tel.: +49-40-30 68 74-14

E-Mail: akschwanitz@bdae.com

www.bdae.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81896/4512590

OTS: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.

Original-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell